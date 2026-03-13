Alessandro Brito lamenta eliminação do Botafogo na Libertadores, mas aponta confiança interna

Na manhã desta sexta-feira (13), antes da apresentação de Júnior Santos e Nahuel Ferraresi, o diretor de gestão esportiva da SAF do Botafogo, Alessandro Brito, aproveitou o espaço para falar sobre o momento complicado do projeto. Nesta semana, jogando no Nilton Santos, o Glorioso perdeu por 1 a 0 para o Barcelona-EQU e se despediu ainda na terceira fase preliminar da Libertadores.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo pode ter reforços para clássico com o Flamengo

Alessandro Brito citou os problemas nos bastidores nos últimos meses e como o transfer ban atrapalhou no planejamento para o trabalho de Martín Anselmi. O recado é de rápida virada de chave.

— A gente, como clube, lamenta. A gente assume uma responsabilidade de que realmente não foi o que a gente esperava, mas é seguir trabalhando. Não tem outra maneira. Seguir trabalhando, acreditando e a gente acredita muito no elenco que nós temos, nos jogadores, na comissão, no estafe. A gente acredita e a gente está muito seguro. Após o momento que a gente teve do transfer ban, nós conseguimos trazer jogadores importantes, mas não deu prazo para a gente registrar para a Libertadores, então a gente também lamenta isso — iniciou o dirigente.

continua após a publicidade

— São cinco reforços que não poderiam somar ao elenco. Por isso, a gente tem plena convicção de que a gente vai ter um caminho importante nesse restante de temporada. E a gente assume todas as responsabilidades porque nós realizamos o nosso melhor e infelizmente a gente não conseguiu colocar isso dentro de campo. Esse é o recado que a gente queria dar hoje, aproveitando essa coletiva — completou.

Botafogo perdeu para o Barcelona-EQU e foi eliminado na Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Sequência do Botafogo

Eliminado da Libertadores, o Botafogo jogará a fase de grupos da Sul-Americana, com sorteio a ser realizado na próxima quarta-feira (18). O Glorioso vira a chave e foca no clássico com o Flamengo, neste sábado (14), no Nilton Santos, pela sexta rodada do Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

➡️ Aposte nos jogos do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.