São Paulo

Presidente do São Paulo rebate fala de Crespo sobre meta no Brasileirão: 'Foi modesto'

Presidente rebateu fala de Crespo

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 25/01/2026
14:27
Massis tem metas diferentes no Brasileirão (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
Massis tem metas diferentes no Brasileirão (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
Harry Massis, presidente do São Paulo, rebateu uma declaração de Hernán Crespo sobre as metas do clube no Campeonato Brasileiro. Após a derrota para o Palmeiras, pela quinta rodada do Campeonato Paulista, o treinador argentino afirmou que irá priorizar o Brasileirão e indicou que o objetivo seria alcançar os "45 pontos". Depois da final da Copinha, Massis concedeu entrevista e apresentou uma visão diferente.

– Calendário com Palmeiras, Flamengo, Santos e Santos, não ajuda no momento que está o clube. Estou confiante. Eu acho que em breve as coisas começarão a melhorar, chegarão reforços e os meninos depois da Copinha. Temos futuro. Mas o futuro, como eu falei, o Brasileirão, 45 pontos. Esse é o futuro. Podemos perder, mas a diferença primordial (do clássico) foi que eles finalizaram e a gente não. Atitude de criar ocasiões, este é o caminho, é por aqui. Com dois ou três reforços e os moleques de Cotia, dá para acreditar. Vai ser uma temporada difícil, mas dará certo - disse Crespo.

Massis, no entanto, adotou um discurso mais ambicioso. Para o dirigente, o treinador foi modesto ao tratar da meta e o São Paulo precisa mirar uma vaga na Copa Libertadores.

- Não vamos pensar em 45, temos que subir mais, precisamos tentar uma classificação para uma Libertadores. É oitavo? Precisamos pensar nesse oitavo. Ele foi muito modesto - destacou o dirigente.

Massis deu entrevista após derrota na final da Copinha (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
Massis deu entrevista após derrota na final da Copinha (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

São Paulo estreia contra o Flamengo

Ainda em uma situação complicada na tabela do Campeonato Paulista, flertando com a zona de rebaixamento, o Tricolor terá que dividir atenção com o Brasileiro, visto como prioridade de Crespo. No dia 28, nesta semana, o time estreia contra o Flamengo, no Morumbis.

