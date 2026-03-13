Eficiência de Luciano e Calleri dá gás ao ataque do São Paulo; veja números

Os atacantes Luciano e Calleri comandaram a vitória do São Paulo sobre a Chapecoense, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (12), e colocaram o time na liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Os dois pouco atuaram juntos na temporada passada em razão de uma grave lesão no joelho do camisa 9, deixando o Tricolor com desfalque importante. Agora, no entanto, o cenário mudou.

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➡️ Após liderança do São Paulo, Calleri manda recado a Crespo: 'Fez muito para chegarmos aqui'

Em 2026, os números de Calleri surpreendem, já que retornou após quase dez meses afastado dos gramados e tem feito apresentações consistentes e contribuido positivamente nas vitórias do São Paulo. Prova disso são os números do argentino até aqui: foram 14 jogos, sendo oito como titular, além de oito gols marcados neste período.

- Jogo difícil, mas estamos na liderança do Brasileirão, que é o que importa. Trabalhamos muito para este momento e vamos domingo para Bragança com tudo - disse o camisa 9, após a vitória no Canindé.

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Luciano, por sua vez, também tem uma função importante na equipe. O camisa 10, que abriu o caminho da vitória desta rodada, tem 14 jogos, sendo dez como titular, além de quatro gols e três assistências. Juntos, os dois atuaram em 12 partidas, sendo informação do Sofascore.

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Com a vitória nesta rodada do Brasileirão, o Tricolor assumiu de forma isolada a ponta da tabela, com 13 pontos em cinco jogos e ainda nenhuma derrota. O time iniciou a partida como vice-líder, mas viu o rival Palmeiras perder para o Vasco e abriu vantagem na liderança.

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