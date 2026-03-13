Tricampeão nacional é eliminado da Copa do Brasil por time da terceira divisão

Em duelo válido pela terceira rodada da Copa do Brasil, o América Mineiro foi eliminado para o Barra, time da Série C, que é o atual campeão catarinense. Depois de empatar sem gols, a partida foi para os pênaltis e o clube de Santa Catarina bateu o Coelho por 4 a 3.

Bicampeão da Série B (1997, 2017) e uma vez vencedor da Série C (2009), o América Mineiro é um dos times mais tradicionais de Minas Gerais.

O Barra, por sua vez, é o atual bicampeão catarinense, depois de bater a Chapecoense, na Arena Condá, por 3 a 1 no placar agregado.

Copa do Brasil de 2026: como vai funcionar?

A ampliação do número de equipes impacta diretamente na estrutura da Copa do Brasil de 2026, que terá nove fases eliminatórias, duas a mais que em 2025. A primeira incluiu os 28 participantes com pior colocação no Ranking Nacional da CBF.

Na segunda fase, 74 times juntam-se aos 14 classificados, com jogos únicos entre os dias 25 de fevereiro e 5 de março.

A terceira fase, dos dias 11 a 13 de março, terá esses 44 classificados e mais quatro times em partidas únicas: Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeão da Série D), Paysandu (campeão da Copa Verde) e Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste).

A quarta fase terá os 24 classificados em jogos únicos nos dias 18 e 19 de março. Os 12 que passarem se juntarão aos 20 clubes da Série A no sorteio da quinta fase. Após isso, a sequência será de oitavas, quartas, semifinais e final.

A divisão de vagas entre as federações estaduais segue o critério estabelecido pela CBF. São Paulo e Rio de Janeiro terão seis representantes cada; Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, cinco; e Ceará, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Amazonas, Goiás, Santa Catarina, Bahia e Pará, quatro. As demais federações contam com três clubes cada.