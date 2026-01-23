Conteúdo Especial

O Corinthians caminhava para uma excelente vitória fora de casa no clássico contra o Santos, mas Gabigol jogou água no chope do Timão nos minutos finais, com um gol de falta que teve também participação importante de Hugo Souza, que deixou a bola passar por debaixo do seu corpo.

Torcedor corintiano, a arbitragem da partida será assunto neste texto mais adiante, não perca a calma.

Não é exagero dizer que o Corinthians deixou dois pontos na Vila. Foi muito superior no primeiro tempo e poderia ter liquidado a parada nos primeiros 45 minutos. Yuri Alberto chegou a perder pênalti para logo em seguida fazer o 1 a 0, que poderia ter sido mais.

Yuri Alberto lamenta lance no duelo entre Santos e Corinthians, pelo Paulistão (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

O time de Dorival Júnior controlou todas as ações no meio-de-campo e o fato de ter Yuri deslocado para a direita destruiu o setor defensivo santista. Foram várias chances criadas.

No segundo tempo Vojvoda até conseguiu corrigir o erro inicial, mas não o suficiente para incomodar defensivamente o Corinthians. O que aconteceu na verdade é que o Timão teve chances para ampliar, mas foi incompetente.

E aí, por aquelas coisas do futebol, nos minutos finais, Gabigol fez de falta. Depois, o Santos ainda teve chance de virar o jogo, mas não conseguiu.

E chegamos na arbitragem, que não pode ser desprezada. Antes de qualquer coisa é difícil entender a escolha da Federação Paulista de Futebol. Ela escalou Rafael Klaus para apitar São Paulo x Portuguesa, deixando o clássico da rodada para o inexperiente Lucas Canetto Bellote. Foi ele quem interferiu muito no resultado final ao apitar uma falta que não aconteceu de Gustavo Henrique em Lautaro Diaz.

E aí, Gabigol empatou

São apenas as primeiras rodadas, os times ainda fazem testes para a longa e dura temporada que vem por aí. O Corinthians tem um jogo grande já já, a disputa da SuperCopa. O time do primeiro tempo desta quinta-feira é um bom sinal, mas o adversário é o Flamengo.

A boa notícia para o Santos é Gabigol. Longe de ser o Gabigol de anos atrás, mas fez gol em clássico e parece mais à vontade do que se viu nos últimos anos. Pode crescer ainda mais

Gabriel Barbosa ao lado de Robinho Jr na Vila Belmiro. (Foto: Mauricio de Souza/ Agif/Gazeta Press)

