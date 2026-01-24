Crespo diz temer rebaixamento no Paulista, mas destaca esperança no São Paulo

Hernán Crespo falou sobre o risco de rebaixamento do São Paulo no Campeonato Paulista. Com a derrota para o Palmeiras por 3 a 1, que aconteceu neste sábado (24) na Arena Barueri, o time ficou a somente um ponto da zona de rebaixamento na tabela da competição.

- Estamos preocupados, sim, mas teremos três jogos nos quais pode acontecer de tudo, e todos podem ser prejudicados. Precisamos pensar jogo a jogo. Ninguém gosta de perder. Contra a Portuguesa foi preocupante, hoje não. A derrota machuca, claro, ninguém quer perder. Calendário é calendário, mas, pelo momento do clube e da equipe, estou confiante. Acredito que as coisas vão melhorar, reforços chegarão, teremos os meninos após a Copinha - disse Crespo.

O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 1 na noite deste sábado (24), na Arena Barueri, em clássico válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Mauricio, Flaco López e Khellven marcaram os gols da equipe mandante, enquanto Bobadilla descontou para o Tricolor. Crespo analisou o confronto, mas destacou esperança pensando no futuro. Ao falar do confronto, o argentino destacou que não gostou da atitude contra a Portuguesa, na derrota durante a semana, mas que gostou do que viu contra o Palmeiras, mesmo com o resultado.

- Eu vi coisas que me dão confiança. Vi um time que criou, que tentou variar o jogo e conseguiu algumas situações. Dá para acreditar. Estou esperando o período após a Copinha, a chegada de três ou quatro reforços, para ver como as coisas vão se encaixar. Precisamos pensar no objetivo dos 45 pontos. Acredito que vamos chegar - completou.

