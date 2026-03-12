Globo decide mudar de narrador para o GP da China na F1

É inegável que a estreia da Fórmula 1 na Globo foi um sucesso com recordes de audiência nas principais cidades do Brasil. Com narração de Everaldo Marques, o Grande Prêmio da Austrália marcou o retorno da categoria a emissora carioca. Em busca de repetir os bons números, foi decidido manter o narrador também para o GP da China, que não terá transmissão em canal aberto.

A ideia inicial da emissora era contar com a Everaldo Marques narrando as corridas na Globo, enquanto, nos canais SporTV, o narrador seria Bruno Fonseca. Contudo, segundo o portal "F1Mania.Net", novos planos foram feitos para a segunda etapa da temporada de 2026 da F1.

Assim como em outros nove GPs do calendário, as atividades na China não terão transmissão em TV aberta. A programação completa — com treinos livres, classificações, corrida sprint e a prova principal de domingo — será exibida pelo SporTV, além das plataformas Globoplay e F1TV.

Grandes nomes do automobilismo são cotados para dividir a cabine com "Evê", seguindo o formato do último fim de semana, na estreia da Fórmula 1. Entre eles, destacam-se Felipe Giaffone, Christian Fittipaldi e Rafael Lopes. Os comentários seguem com os repórteres Luciano Burti e Mariana Becker.

F1 volta para a Globo a partir de 2026

A Fórmula 1 anunciou que venceu direitos de transmissão para a Rede Globo de 2026 até 2028, nesta sexta-feira (11). Conforme noticiado anteriormente pelo Lance!, a emissora carioca voltará a ter o direito de transmissão da categoria após cinco anos, quando foi para a Band, em 2021.

No comunicado oficial, a Fórmula 1 destacou que a Globo transmitirá 15 Grandes Prêmios disponíveis para assistir ao vivo. Enquanto isso, os assinantes do Globoplay e SporTV poderão assistir aos Treinos Livres, Classificatórios, Corridas Sprints e a todos os outros Grandes Prêmios da temporada.

Estreia marcada por recorde

O Grande Prêmio da Austrália, que marcou o retorno da Fórmula 1 à TV Globo, registrou a maior de audiência de um GP da Austrália em 15 anos. Além disso, a corrida marcou também o maior índice de uma primeira corrida de F1 do ano desde 2020, em São Paulo.

O evento também registrou a maior média de audiência do automobilismo na TV aberta na praça desde novembro de 2021. A etapa de abertura da temporada 2026 na Fórmula 1, exibida na madrugada marcou 7 pontos e 26% de participação entre os paulistas – um aumento de 17% na média da faixa horária no comparativo com os quatro sábados anteriores.

Já no Rio de Janeiro, a transmissão da corrida da Fórmula 1 marcou 5 pontos e 20% de participação, recorde do automobilismo na praça desde dezembro de 2020. Foi também a maior audiência de um GP da Austrália desde a edição de 2019.

