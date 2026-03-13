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Uma das primeiras imagens a pipocar na internet depois do fim da rodada foi a da tabela do Campeonato Brasileiro com o São Paulo na liderança e, ao lado, um elefante em cima de uma árvore. "O São Paulo na liderança é como um elefante em cima de uma árvore: ninguém sabe como ele chegou lá, mas todos sabem que lá ele não vai permanecer". É a frase que acompanha a imagem.

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Em outras palavras, o atual líder está na ponta do campeonato, lugar em que ninguém imaginaria que poderia estar diante de suas próprias fragilidades e da força de outros times, sobretudo Flamengo e

Palmeiras.

Ocorre que o Flamengo começou mal o campeonato e só agora começa a se recuperar. E o Palmeiras perdeu de virada para o Vasco em São Januário nesta quinta-feira.

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Mas, além disso, o São Paulo teve um início de competição muito bom, com quatro vitórias e um empate. Apenas a desta quinta-feira foi com Roger Machado no comando, treinador que substituiu Hernán Crespo e que chegou ao clube com uma rejeição jamais vista em sua história.

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Calleri comemora seu gol contra a Chapecoense (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)

Sem inventar

Roger não quis inventar a roda. Seguiu com o time e o esquema de Hernán Crespo e conseguiu importante vitória sobre a Chapecoense, com muitas adversidades no caminho, além da crise pela troca de comando. A primeira, o fato de o time jogar fora do Morumbi. A segunda, porque o gramado estava muito pesado e encharcado por conta da chuva que caiu em São Paulo ao longo do dia. Mas o time fez um ótimo segundo tempo.

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A explicação oficial da diretoria pela troca de comando foi sentir uma certa falta de ambição de conquistar campeonatos por parte de Crespo. Dessa forma, jogou uma tonelada nas costas de Roger Machado para que entregue, ao fim da temporada, um time campeão.

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Vitória importante

A liderança do Brasileiro ainda não tem consistência; afinal, é apenas a 5ª rodada de longas 38 do campeonato. Mas largar bem é um passo importante porque mantém o sonho vivo, como falou Roger em sua primeira coletiva pós-jogo.

Crespo caiu por algumas de suas declarações, entre elas a de que o objetivo do São Paulo era fazer 45 pontos. Por essa lógica, agora faltam 32.

Na nova meta, a da diretoria, o São Paulo precisa manter essa pegada por mais 33 rodadas para, ao final do ano, ser campeão.

Tanto uma meta quanto a outra é exagerada: uma para cima, a outra para baixo. Por enquanto, o que dá para dizer é que a vitória tirou um pouco de peso das costas do novo treinador.

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Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:

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