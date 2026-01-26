Semana do Palmeiras tem estreia no Brasileirão e viagem ao interior paulista
Equipe de Abel Ferreira tem dois desafios fora de casa nesta semana, pelo Brasileirão e Paulistão; confira
Após a vitória por 3 a 1 diante do São Paulo, no final de semana, pelo Campeonato Paulista, os comandados de Abel Ferreira retornam aos treinamentos na Academia de Futebol nesta segunda-feira (26) para dar início aos trabalhos visando a estreia do Brasileirão. O duelo entre Palmeiras e Atlético-MG está marcado para quarta-feira (28), às 19h (de Brasília), na Arena MRV.
Depois de uma temporada de "quase", o Verdão tenta iniciar o Nacional com força máxima em busca de um começo avassalador para tentar abrir gordura antes que outras competições entrem em ação na temporada. Até aqui, foram apenas cinco jogos em 2026, com quatro vitórias e uma derrota, todas pelo Estadual.
Após a estreia em Belo Horizonte, o Palmeiras já volta suas forças novamente para a disputa do Paulistão e em uma nova viagem. A três jogos do fim da primeira fase, o time que garantir a classificação antecipada o quanto antes e, para isso, não pode perder pontos.
O destino será Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde o time vai encarar o Botafogo-SP, no domingo (1°), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz. Uma vitória nesta sexta rodada pode, inclusive, garantir a liderança isolada do torneio, isso, é claro, em caso de tropeço do Novorizontino contra o Mirassol.
