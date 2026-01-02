Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Os clubes de futebol se movimentam atrás de reforços para a próxima temporada e o mercado brasileiro tem um protagonista claro, o Flamengo. Para o torcedor paulista, entretanto, há pouco presente para desembrulhar.

continua após a publicidade

➡️ Tironi no Lance! Confira todas as colunas

São Paulo

O São Paulo vive o momento político mais baixo de sua história. Denúncias de corrupção e suspeitas de desvios de recursos transformaram o clube em um ambiente tóxico. A consequência aparece de forma direta no futebol. Com credibilidade abalada e caixa pressionado, o mercado tricolor se resume a apostas modestas, jogadores de baixo custo e negociações que preenchem elenco, mas não empolgam a arquibancada. Está ligado o modo sobrevivência.

Corinthians

No Corinthians, o título da Copa do Brasil de 2025 funcionou como um bálsamo para a torcida. Trouxe alívio e orgulho. Um olhar mais rigoroso, porém, revela que a conquista está mais para exceção do que

para regra. O clube segue paralisado no mercado, engessado por problemas financeiros que limita qualquer movimento relevante. O extracampo continua mandando no jogo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gabigol, atacante do Cruzeiro (Foto: Gilson Lobo/Agif/Gazeta Press)

Santos

O Santos tenta seguir pelo caminho da memória afetiva. A investida em Gabigol gera barulho, mas não resolve, sozinha, as fragilidades de um clube que ainda tenta se reerguer após o rebaixamento. É mais

esperança do que plano.

Palmeiras

O Palmeiras, como quase sempre, vive uma realidade distinta. Não empolga no mercado, mas o atenuante é evidente: talvez seja o clube paulista com menos problemas de elenco, justamente porque o grupo é forte, competitivo e testado. A aposta é na continuidade. Funciona. Ainda que não encante.

continua após a publicidade

O retrato, no fim das contas, é esse. Pouca empolgação, muitos limites e expectativas contidas. Não é o cenário ideal, mas é o que tem para hoje.

Tironi no Lance!: veja mais colunas

Eduardo Tironi escreve sua coluna no Lance! às terças e sextas-feiras abordando o futebol paulista. Confira abaixo mais publicações do colunista:

➡️Soberano, Fla pode ameaçar elencos dos paulistas

➡️Corinthians tem a oportunidade de pisar no freio e se reestruturar

➡️O sucesso do Flamengo impacta os clubes paulistas

➡️Administração Casares acabou no São Paulo. Oportunidade de mudança será aproveitada?

➡️Corinthians mira uma tábua de salvação