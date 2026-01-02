Tironi no Lance!: mercado dos paulistas não empolga torcidas
Janela de transferências vai na base do 'é o que tem para hoje'
Os clubes de futebol se movimentam atrás de reforços para a próxima temporada e o mercado brasileiro tem um protagonista claro, o Flamengo. Para o torcedor paulista, entretanto, há pouco presente para desembrulhar.
São Paulo
O São Paulo vive o momento político mais baixo de sua história. Denúncias de corrupção e suspeitas de desvios de recursos transformaram o clube em um ambiente tóxico. A consequência aparece de forma direta no futebol. Com credibilidade abalada e caixa pressionado, o mercado tricolor se resume a apostas modestas, jogadores de baixo custo e negociações que preenchem elenco, mas não empolgam a arquibancada. Está ligado o modo sobrevivência.
Corinthians
No Corinthians, o título da Copa do Brasil de 2025 funcionou como um bálsamo para a torcida. Trouxe alívio e orgulho. Um olhar mais rigoroso, porém, revela que a conquista está mais para exceção do que
para regra. O clube segue paralisado no mercado, engessado por problemas financeiros que limita qualquer movimento relevante. O extracampo continua mandando no jogo.
Santos
O Santos tenta seguir pelo caminho da memória afetiva. A investida em Gabigol gera barulho, mas não resolve, sozinha, as fragilidades de um clube que ainda tenta se reerguer após o rebaixamento. É mais
esperança do que plano.
Palmeiras
O Palmeiras, como quase sempre, vive uma realidade distinta. Não empolga no mercado, mas o atenuante é evidente: talvez seja o clube paulista com menos problemas de elenco, justamente porque o grupo é forte, competitivo e testado. A aposta é na continuidade. Funciona. Ainda que não encante.
O retrato, no fim das contas, é esse. Pouca empolgação, muitos limites e expectativas contidas. Não é o cenário ideal, mas é o que tem para hoje.
