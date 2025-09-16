Com 46 pontos ganhos e 21 jogos, o Palmeiras tem o seu melhor desempenho nos pontos corridos desde que o sistema foi implantado no Brasil em 2003. O time tem média de 2,1 pontos por partida. Este é o tal “número mágico” para um time campeão, é como se vencesse todas em casa e empatasse todas como visitante.

Para se ter uma ideia do que isso significa, nos anos em que foi campeão nos pontos corridos apenas uma vez o Palmeiras teve pontuação parecida com a atual depois de 21 jogos disputados. Foi em 2022, quando ele somava 45 pontos. Em 2016 tinha 33, em 2018, 37 e, em 2023, ano de seu último título nacional, somava 40 pontos.

Problema do Palmeiras nesta edição atende pelo nome de Flamengo

O problema palmeirense nesta edição do campeonato atende pelo nome de Flamengo, que consegue fazer ainda mais. São incríveis 50 pontos e apenas duas derrotas já com a competição no segundo turno. E é esta a disputa que o time de Abel Ferreira vai travar daqui até o fim da temporada: tentar superar aquele que tem se mostrado uma máquina de vencer, o time de Filipe Luís.

No primeiro turno, Palmeiras perdeu em casa para o Flamengo (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Há um obstáculo a mais nesta disputa particular contra o Flamengo: no jogo do primeiro turno o Flamengo foi ao Allianz Parque e venceu a partida. Ou seja, para sonhar com o título, o Verdão vai precisar seguir neste ritmo insano de aproveitamento e ainda vencer o Flamengo dentro do Maracanã.

A boa notícia verde é que o time vem crescendo de produção de maneira evidente, seja coletivamente seja individualmente. Vitor Roque, por exemplo, deixou qualquer desconfiança de lado para se tornar um artilheiro de altíssimo nível. Os três gols contra o Inter no fim de semana evidenciam o momento. Ao seu lado, Flaco Lopez também sobe de produção. Felipe Anderson também cresceu e Andreas Pereira acabou de chegar. A tendência é a de que Abel deixe o Palmeiras muito forte até o fim da temporada.

➡️CBF remarca partida atrasada, e Palmeiras deve ir a campo com desfalques

A batalha para superar o Flamengo será duríssima. Os otimistas vão se lembrar que em 2023 o time atropelou um favoritismo Botafogo na reta final e o fim desta história todo mundo já sabe.

