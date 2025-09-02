Nesta terça-feira a janela de transferências brasileira se fecha e as últimas 24 horas serão daquelas. Será que meu time ainda vai contratar alguém? ou perder algum jogador para a Europa (a janela também fecha lá neste dia). Entre os paulistas, alguns já fizeram compras graúdas até aqui.

Palmeiras fez maior contratação entre os paulistas

A maior contratação das últimas semanas foi, para surpresa de ninguém, do Palmeiras, que repatriou Andreas Pereira, que estava no Fulham.

Embora marcado pela falha decisiva na final de Libertadores de 2021, trata-se de um meio-campista excelente. Com visão de jogo, toque refinado e chegada na área. Não à toa, até recentemente vinha sendo convocado para a Seleção Brasileira.

Caiu em desgraça no Brasil desde que bobeou e deixou Deyverson fazer o gol do título palmeirense naquela edição da Libertadores. Mas é um reforço espetacular para o já muito forte time de Abel Ferreira. Deverá ocupar a posição do ótimo Lucas Evangelista, outro contratado recentemente, o que dá a medida do poder palmeirense no mercado.

O Santos, mesmo sem condição financeira para isso, também correu para se reforçar. A expectativa é a de que antes de soar o gongo ele formalize a contratação do zagueiro paraguaio Alexis Duarte. Também segue em negociação com o zagueiro Adonís Frías, o meio-campista Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz. Com que recursos está fazendo esta movimentação toda? Não se sabe.

Dos paulistas, Corinthians está impedido de contratar

O Corinthians está travado por um transfer ban e não pode contratar na janela. Tem corintiano agradecendo aos céus, visto que ao menos a bilionária dívida do clube não vai aumentar desta forma.

Já o São Paulo, também sem dinheiro, conseguiu um lateral-direito interessante. Malson, da Chapecoense, que vem por empréstimo, que é a forma que o clube tem se reforçado nos últimos anos.

Marcos Leonardo pode pintar no São Paulo (Foto: Federico Parra/AFP)

Mas há uma tacada que tem deixado a torcida tricolor maluca. Uma improvável contratação por empréstimo do atacante Marcos Leonardo. A janela fecha ainda nesta terça-feira. Será uma corrida de olho no relógio para viabilizar a contratação, que mudaria o patamar do time na briga pela Libertadores. Uma janela discretíssima pode terminar como uma grande sacada. A ver.

