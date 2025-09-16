Palmeiras põe à prova ‘campanha perfeita’ no primeiro grande desafio da Libertadores

Dono da melhor campanha geral na fase de grupos da Copa Libertadores, o Palmeiras não encontrou dificuldades nas oitavas de final, quando eliminou o Universitario, do Peru, com quatro gols de vantagem no placar agregado. Agora, a equipe comandada por Abel Ferreira terá pela primeira vez um grande desafio na competição.

Nesta quarta-feira (17), o Verdão encara o River Plate, fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final. Até o momento, o clube soma sete vitórias e apenas um empate em oito partidas, justamente no confronto de volta da fase anterior.

Em Buenos Aires, o Palmeiras enfrentará um Monumental de Núñez com mais de 80 mil torcedores. Dentro de campo, terá pela frente um elenco experiente, que conta com nomes como os laterais Acuña e Montiel, campeões do mundo com a Argentina em 2022.

Com o retorno de Bruno Rodrigues aos gramados após pouco menos de 600 dias, Abel Ferreira terá o elenco praticamente completo para a "decisão". A única ausência será o atacante Paulinho, que segue em tratamento individualizado no Núcleo de Saúde e Performance após passar por nova cirurgia na perna.

Palmeiras eliminou o universitario nas oitavas de final da Copa Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras mantém boa sequência em jogos na Argentina

O Palmeiras está invicto há sete jogos na Argentina. Desde a última derrota, em abril de 2019, para o San Lorenzo, em Buenos Aires, são quatro vitórias e três empates. Seis dessas partidas foram pela Libertadores, além de um triunfo pela Recopa Sul-Americana.

Na atual edição da Libertadores, o Palmeiras ainda não enfrentou rivais argentinos. Na fase de grupos, o time encarou equipes do Paraguai, Bolívia e Chile, além do Universitario, do Peru, nas oitavas de final.