Chegou ao fim a breve passagem do zagueiro Gabriel Silva pelo Botafogo. O jogador, de 27 anos, teve a rescisão do contrato de empréstimo publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta-feira (19).

Gabriel Silva, conhecido como Gabriel Bahia, foi contratado por empréstimo junto ao Volta Redonda, que estava na Série B do Brasileirão. Seu vínculo, inicialmente, chegaria ao fim somente após a final do Campeonato Carioca de 2026, prevista para o fim de março.

Botafogo rescindiu contrato com o zagueiro GabrieL Silva (Foto: Reprodução)

Com a camisa alvinegra, o defensor disputou apenas quatro partidas e foi preterido pela comissão técnica de Davide Ancelotti. Ele atuou nas derrotas para Fluminense e Internacional, e nas vitórias sobre Bahia e Fortaleza. Todos os jogos foram no segundo turno.

Botafogo se reinventou na zaga

Após a saída de Jair e a grave lesão sofrida pro Kaio Pantaleão, além da baixa de Bastos no elenco, o Botafogo não teve por grande parte do segundo semestre um zagueiro pela direita. Gabriel foi contratado como opção após destaque no Voltaço, mas não foi aproveitado. Davide manteve dois canhotos, revezando Alexander Barboza, David Ricardo e Marçal.

Para 2026, a diretoria alvinegra ainda define suas prioridades no elenco e encaminhou a contratação de Ferraresi, zagueiro do São Paulo. Kaio Pantaleão não deve começar a temporada, mas há a expectativa pela volta de Bastos para as atividades com o elenco.

