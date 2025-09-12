Estão definidos os semifinalistas da Copa do Brasil. O Corinthians enfrenta o Cruzeiro, o Fluminense enfrenta o Vasco no confronto carioca.

Os jogos acontecerão apenas em dezembro, muita coisa vai acontecer até lá, mas cada time terá seus obstáculos para chegar forte até a semifinal.

Corinthians colocado como favorito

O Corinthians tem sido colocado como favorito desta disputa. Faz uma campanha muito boa em que até agora ganhou todas as partidas e não sofreu nenhum gol. Além disso, recuperou seus jogadores lesionados e “ganhou” um reforço importante, Gui Negão, destaque do time.

Gui Negão é destaque no Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Mas o Corinthians enfrentará o adversário mais qualificado na semifinal. O Cruzeiro de Leonardo Jardim fez um confronto perfeito contra o rival Atlético Mineiro, venceu os dois jogos com autoridade. Pratica um futebol ofensivamente agressivo e tem o melhor atacante em território nacional neste momento: Kaio Jorge. É semifinal com cara de final.

Do outro lado da chave, o confronto entre os cariocas terá o Fluminense, que faz uma temporada digna até aqui. Melhor brasileiro colocado no Mundial de Clubes, chega à semifinal forte, com alguns jogadores em ótima fase como Thiago Silva. Curiosamente, o que pode atrapalhar o Tricolor no caminho é o fato de estar vivo na Sul-Americana e ter o calendário cheio até o fim do ano.

O adversário do Flu, o Vasco, é o azarão entre os quatro semifinalistas. Se arrasta no Brasileiro, é um time irregular e que tem uma preocupação a mais: a luta contra o rebaixamento no Brasileiro.

Corinthians e Cruzeiro parecem os times mais qualificados entre os quatro. O favoritismo corintiano será colocado à prova antes da decisão.

