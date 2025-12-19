O Palmeiras recebeu nos últimos dias contatos de clubes do exterior interessados em Aníbal Moreno e Emiliano Martínez. As sondagens ainda permanecem em estágio inicial, e o clube avalia os próximos passos na janela de transferências.

A dupla de volantes terminou a temporada em baixa e viu a comissão técnica, liderada por Abel Ferreira, optar por improvisar o zagueiro Bruno Fuchs no setor em alguns momentos, sobretudo na reta final de 2025.

O River Plate aparece como um dos interessados em Aníbal Moreno. No clube desde 2023, o volante, apesar de oscilações, recebeu sua primeira oportunidade para defender a seleção argentina, atual campeã mundial.

Emiliano Martínez, contratado no início de 2025 junto ao Midtjylland, enfrentou problemas de adaptação no clube e entrou no radar do Copenhague, também da Dinamarca, segundo informações da "ESPN".

De acordo com apuração da reportagem do Lance!, o Palmeiras espera ao menos reaver parte dos valores investidos na dupla e não tem pressa para concluir as negociações, uma vez que os jogadores seguem no planejamento da comissão técnica.

Aníbal Moreno custou 7 milhões de dólares aos cofres alviverde (aproximadamente R$ 34 milhões, na cotação da época). Enquanto Emiliano Martínez foi adquirido por 7,5 milhões de dólares (R$ 44 milhões).

Emiliano Martínez é um dos nomes do Palmeiras que atrai interesse no mercado de transferências Foto: Ettore Chiereguini/AGIF

Uma das prioridades do Palmeiras nesta janela é a contratação de um meio-campista capaz de atuar como primeiro volante. O zagueiro e um atacante são outras prioridades da direção do clube no mercado de transferências.

Vale lembrar que a janela no futebol brasileiro inicia no dia 5 de janeiro e permanece aberta até 3 de março.