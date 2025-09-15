CBF remarca partida atrasada, e Palmeiras deve ir a campo com desfalques

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (15) a nova data da partida entre Palmeiras e Juventude, pelo Brasileirão, adiada antes da viagem do elenco para a disputa do Mundial de Clubes.

O confronto foi marcado para o dia 11 de outubro, no Allianz Parque, às 19h (de Brasília), durante a próxima Data Fifa. Com isso, a tendência é que o técnico Abel Ferreira tenha desfalques no elenco. Na última janela de seleções, seis jogadores foram convocados para defender seus países: Piquerez e Emiliano Martínez (Uruguai), Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai), Flaco López (Argentina) e Andreas Pereira (Brasil).

Além dos nomes indicados, o clube pode perder outros dois nomes: Vitor Roque e Facundo Torres. O camisa 9 disputa uma vaga na equipe liderada por Carlo Ancelotti e aposta na sequência pós Mundial para retornar à Amarelinha.

Já o atacante é presença frequente nas convocações da seleção do Uruguai, mas ficou fora da última lista para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Além do duelo contra o Juventude, o Palmeiras tem outra partida atrasada: o clássico contra o Santos. Até o momento, a CBF ainda não divulgou a data para a realização do jogo.

Gustavo Gómez deve desfalcar o Palmeiras no duelo diante do Juventude, no Allianz Parque, pelo Brasileirão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras ocupa atualmente a segunda colocação na tabela de classificação, com 46 pontos em 21 partidas, quatro a menos que o líder Flamengo, que tem um jogo a mais na competição.

Vale lembrar que o Verdão volta a enfrentar a equipe carioca na atual edição do Brasileirão. O duelo está marcado para o dia 19 de outubro, no Rio de Janeiro. No primeiro turno, o Flamengo venceu por 2 a 0, com gols de Arrascaeta e Ayrton Lucas.