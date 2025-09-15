Logística do Palmeiras para Libertadores terá avião particular e agenda ‘apertada’
Verdão encafa o River Plate nas quartas de final da competição
O Palmeiras definiu o planejamento para o duelo de ida contra o River Plate, na Argentina, pelas quartas de final da Copa Libertadores. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires.
O elenco comandado por Abel Ferreira realizará uma atividade na manhã da terça-feira (16) na Academia de Futebol e, em seguida, embarca rumo à Argentina em voo agendado para as 15h30 (de Brasília). Para o transporte, a delegação utilizará a aeronave da Placar, empresa da presidente Leila Pereira.
O planejamento montado pela comissão técnica não prevê treinamentos em Buenos Aires, apenas o reconhecimento padrão do gramado. Após a partida, a delegação retorna ao Brasil e inicia o processo de recuperação visando o duelo contra o Fortaleza, no fim de semana.
Dono da melhor campanha geral na fase de grupos, com 100% de aproveitamento, o Palmeiras terá a vantagem de decidir todas as eliminatórias no Allianz Parque. Em oito partidas até aqui, o time soma sete vitórias e apenas um empate.
Caso elimine o River Plate nas quartas de final, o Palmeiras pode enfrentar o rival São Paulo na próxima fase, além de ter o Flamengo como possível adversário em uma eventual decisão da competição.
Campanha do Palmeiras na Libertadores 2025
- 1ª Rodada: Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras
- 2ª Rodada: Palmeiras 1 x 0 Cerro Porteño
- 3ª Rodada: Bolívar 2 x 3 Palmeiras
- 4ª Rodada: Cerro Porteño 0 x 2 Palmeiras
- 5ª Rodada: Palmeiras 2 x 0 Bolívar
- 6ª Rodada: Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal
- Oitavas (ida): Universitario 0 x 4 Palmeiras
- Oitavas (volta): Palmeiras 0 x 0 Universitario
