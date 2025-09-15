Escalação: Palmeiras terá retorno na Libertadores, e Abel avalia alterações

O Palmeiras seguiu a preparação para o duelo contra o River Plate, na próxima quarta-feira (17), pela Copa Libertadores. No início da tarde, o elenco realizou trabalhos táticos em campo reduzido na Academia de Futebol e, na sequência, praticou bolas paradas.

+ Logística do Palmeiras para Libertadores terá avião particular e agenda 'apertada'

Suspenso na vitória sobre o Internacional, pelo Brasileirão, Abel Ferreira retorna ao banco de reservas na Argentina. A tendência é que a comissão técnica escale uma equipe praticamente idêntica à que entrou em campo no último fim de semana.

Entre as possíveis mudanças, Giay pode assumir a vaga na lateral direita por ter características mais defensivas, enquanto Facundo Torres deve dar lugar a um meio-campista. Entre os candidatos estão Raphael Veiga e Mauricio, recuperados de lesão, além de Andreas Pereira, última das 12 contratações do Palmeiras para 2025.

Autor de um dos gols na vitória do Palmeiras sobre o Internacional, Lucas Evangelista destacou a importância da Libertadores no calendário do clube. O meia também revelou conselhos recebidos do goleiro Weverton, um dos jogadores mais experientes do elenco.

- De fora, eu sempre tive a imagem do Palmeiras de uma equipe que se transforma na Libertadores. Claro, em outras competições também, porque está sempre brigando por título e conquistando. Mas, no pouco tempo em que estou aqui, vejo a importância que esse campeonato tem para o Palmeiras, tem um gostinho especial, um algo a mais - disse Lucas Evangelista.

- Até conversamos depois do jogo contra o Inter. O Weverton comentou com a gente para focar, para pagar o preço, que é momento de renúncia, de sacrifício, porque na Libertadores faltam agora cinco jogos, são cinco finais que colocamos na nossa cabeça. O próximo jogo já vai ser uma final e, se Deus quiser, vamos fazer um resultado positivo e depois concretizar com mais uma vitória dentro da nossa casa - completou.

Weverton será mantido na escalação titular do Palmeiras para o duelo contra o River Plate, pela Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, uma possível escalação do Palmeiras para enfrentar o River Plate pela Libertadores tem: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio (Andreas Pereira); Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), no Monumental de Núñez, às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O confronto de volta, por sua vez, será disputado uma semana depois, no Allianz Parque.