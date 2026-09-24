Médico responsável dá prazo para dupla do São Paulo voltar

O São Paulo terá que lidar com duas baixas no elenco por conta de problemas no joelho. O zagueiro português Domingos Duarte e o lateral-direito angolano Aurélio Buta foram submetidos a cirurgias no joelho direito. Os procedimentos foram realizados pela equipe do médico Moisés Cohen, que, em entrevista ao programa Papo de Craque, da TMC, explicou os prazos previstos para a recuperação da dupla.

Domingos Duarte sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito durante a partida contra o Internacional, no último sábado (19), pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro precisou deixar o gramado ainda no primeiro tempo e, após a realização dos exames, teve a necessidade de reconstrução ligamentar confirmada.

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Previsão para retorno de dupla do São Paulo

De acordo com o médico, Domingos Duarte não deve jogar mais pelo Tricolor nesta temporada, e a previsão é de mais de um semestre, se a recuperação evoluir bem:

— O ligamento cruzado anterior estamos falando de sete a oito meses. Está evoluindo bem; a expectativa é que retorne dentro do esperado — explicou Moisés Cohen.

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Aurélio Buta foi submetido a cirurgia para corrigir lesão no menisco lateral do joelho direito. O lateral vinha sentindo dores na região e passou inicialmente por tratamento conservador, mas não apresentou a evolução esperada e precisou do procedimento cirúrgico:

— O Buta vai voltar de uma lesão de menisco lateral. Varia muito. Podem ser dois meses; vai depender de como ele vai responder. Se ele tinha alguma coisa, ele não estaria conseguindo jogar — explicou o responsável.

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Médico responsável pela operação de dois atletas do São Paulo apontou previsão de retorno (Foto: Rodilei Morais /Fotoarena/Folhapress)

Retornos esperados pelo Tricolor para São Paulo x Santos

O primeiro reforço é o volante Bobadilla, que está em reta final de recuperação e tem boas chances de voltar a atuar pelo São Paulo após a Data Fifa. Desfalque há mais de um mês, o paraguaio pediu dispensa da sua seleção nos próximos amistosos para permanecer no clube e concluir o tratamento de uma lesão no joelho direito.

Bobadilla teve problema no ligamento colateral medial do joelho direito, agravado durante a disputa da Copa do Mundo. O caso não é de ruptura nem estiramento, mas o ligamento foi afetado. Internamente, o São Paulo questiona o acompanhamento recebido pelo jogador durante o Mundial, porque ele viajou com dores para se juntar à seleção paraguaia. O volante não atua desde o confronto com o Bolívar, há cerca de 40 dias.

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O recém-contratado tem o caso mais leve entre todos. Newton sofreu pancada na coxa no clássico contra o Palmeiras. O atleta ficou no banco contra o Boca Juniors na mesma situação. Mesmo fora, sua lesão não preocupa e estará disponível contra o Santos.

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