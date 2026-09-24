Santista declarada nas histórias da Turma da Mônica, a personagem Magali agora veste oficialmente as cores do Santos. O clube alvinegro lançou uma coleção especial em parceria com a MSP Estúdios e a Só Ídolos em homenagem aos 90 anos de Mauricio de Sousa.

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A linha reúne camisas, bonés, copos, almofadas, porta-copos, chaveiros e baldes de pipoca. As peças apresentam uma versão especial da personagem inspirada no clube e chegam tanto para os torcedores do Santos quanto para os leitores que acompanham Magali nos quadrinhos.

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Foto: Santos FC/MSP/Só Ídolos

Com o conceito "Da Vila para o Brasil", a parceria aproxima duas histórias que nasceram no estado de São Paulo e conquistaram o país. De um lado, o Santos, clube que revelou Pelé para o mundo e mantém sua tradição na formação de atletas, dos Meninos da Vila às Sereias da Vila. Do outro, Mauricio de Sousa, que transformou personagens criados nos quadrinhos em parte da cultura brasileira.

A escolha de Magali reforça uma ligação que já existia. A personagem sempre foi identificada como torcedora do Santos e passa a representar essa paixão também fora das histórias. A coleção integra o calendário de comemorações dos 90 anos de Mauricio de Sousa e celebra o encontro entre dois universos presentes na memória afetiva de diferentes gerações: a Turma da Mônica e o futebol.

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Fundada por Mauricio de Sousa, a MSP Estúdios é responsável por franquias como Turma da Mônica, Chico Bento e Horácio. Pioneira no licenciamento de personagens no Brasil, atua na produção de quadrinhos, livros, animações, filmes, séries, games e outros conteúdos.



Foto: Santos FC/MSP/Só Ídolos