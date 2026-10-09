Tironi no Lance!: brasileiros têm aversão ao conhecimento?
Ex-volante Mancuso negociava licenças falsas de treinador de futebol da ATFA
O mundo do futebol brasileiro ficou sabendo esta semana que o ex-volante Mancuso negociava licenças falsas de treinador de futebol da ATFA (renomada escola de treinadores da Argentina) por valores que chegavam a 20 mil dólares. A reportagem é de Joanna de Assis.
Mancuso jogou pela seleção da Argentina e, no Brasil, atuou por Flamengo e Palmeiras. O esquema era basicamente o seguinte: pelo valor, em uma semana o comprador recebia na sua casa o certificado do curso que, pelos caminhos convencionais, são necessários três anos de estudo. Evidentemente, uma fraude.
Vários brasileiros compraram diploma neste esquema, casos de Felipe Melo, Alex, Diego Souza entre outros.
Não é possível saber se os compradores foram vítimas ou sabiam que tratava-se de uma fraude, mas este não é o ponto aqui.
Curso da ATFA é um dos mais prestigiados do mundo
O que chama a atenção é o fato de que parece haver uma aversão de parte dos ex-jogadores brasileiros por conhecimento. O curso da ATFA é um dos mais prestigiados do mundo e seu diploma possibilita ao portador trabalhar em clubes da Europa, diferentemente do que ocorre com o curso ministrado pela CBF.
O ganho de se fazer um curso desta categoria com seriedade proporciona ao estudante adquirir conhecimento, aprender novas formas de trabalho, estar conectado com as melhores práticas do mundo. Ter o diploma em casa apenas depois de pagar uma quantia alta poderia abrir portas para o mercado, mas não traria nenhum saber, o que evidentemente deveria ser o foco.
Esta aparente desprezo de brasileiros pelo conhecimento e a tentativa de achar um atalho apenas para ostentar um diploma pode explicar porque treinador daqui atualmente é uma categoria tão desprezada no mercado do futebol mundial.
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