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Tironi no Lance!: brasileiros têm aversão ao conhecimento?

Ex-volante Mancuso negociava licenças falsas de treinador de futebol da ATFA

PorEduardo Tironi
Colunista
Rio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 07:30
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
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Mancuso, ex-Flamengo, em entrevista ao Lance! (Foto: Lucas Bayer/Lance!
Mancuso, ex-Flamengo, em entrevista ao Lance! (Foto: Lucas Bayer/Lance!

O mundo do futebol brasileiro ficou sabendo esta semana que o ex-volante Mancuso negociava licenças falsas de treinador de futebol da ATFA (renomada escola de treinadores da Argentina) por valores que chegavam a 20 mil dólares. A reportagem é de Joanna de Assis.

Mancuso jogou pela seleção da Argentina e, no Brasil, atuou por Flamengo e Palmeiras. O esquema era basicamente o seguinte: pelo valor, em uma semana o comprador recebia na sua casa o certificado do curso que, pelos caminhos convencionais, são necessários três anos de estudo. Evidentemente, uma fraude.

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Vários brasileiros compraram diploma neste esquema, casos de Felipe Melo, Alex, Diego Souza entre outros.

Não é possível saber se os compradores foram vítimas ou sabiam que tratava-se de uma fraude, mas este não é o ponto aqui.

Curso da ATFA é um dos mais prestigiados do mundo

O que chama a atenção é o fato de que parece haver uma aversão de parte dos ex-jogadores brasileiros por conhecimento. O curso da ATFA é um dos mais prestigiados do mundo e seu diploma possibilita ao portador trabalhar em clubes da Europa, diferentemente do que ocorre com o curso ministrado pela CBF.

O ganho de se fazer um curso desta categoria com seriedade proporciona ao estudante adquirir conhecimento, aprender novas formas de trabalho, estar conectado com as melhores práticas do mundo. Ter o diploma em casa apenas depois de pagar uma quantia alta poderia abrir portas para o mercado, mas não traria nenhum saber, o que evidentemente deveria ser o foco.

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Esta aparente desprezo de brasileiros pelo conhecimento e a tentativa de achar um atalho apenas para ostentar um diploma pode explicar porque treinador daqui atualmente é uma categoria tão desprezada no mercado do futebol mundial.

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