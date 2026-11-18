A CBF realizou nesta terça-feira mais uma reunião de uma série mensal programada para atacar diversos pontos de possível melhoria no Campeonato Brasileiro, já que o objetivo final é a formação de uma liga única sob sua chancela com os clubes das Séries A e B. E, desta vez, deu um puxão de orelhas quando o assunto foi fair play financeiro.



Em sua apresentação, a entidade enumera pontos positivos observados no primeiro ano de implementação de regras, mas também os negativos, entre os quais a busca dos clubes por novas fontes de antecipação de receitas. A CBF cita duas: programas de sócio-torcedor e bilheteria, esta não tão nova assim.



➡️Clubes perderão pontos por salários atrasados a partir de 2028

➡️CBF estima prejuízo bilionário com MP das bets e fala em 'transição gradual'



A lógica foi explicada da seguinte forma, uma transição de três anos, com 2026 servindo para aprendizado e ajuste. "Descumprir um indicador gera só advertência". Explica o documento. E aí que pegou. Houve uma parcela significativa que não aprendeu e não ajustou. Em 2027 as contas já são avaliadas para fins de punição e, em abril de 2028, as contas do ano anterior que serão entregues poderão gerar sanções por descumprimento dos indicadores.

Estudo da Anresf sobre primeiro ano com regras de fair play (Reproducão)

Aí vem o porém. No próprio documento mostrado no hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na parte em que aborda o que não funcionou nesse primeiro ano, a CBF diz textualmente que "poucos clubes usaram o ano para se adaptar". O "slide" mostra que 25 dos 40 clubes das Séries A e B estavam com dívidas em atraso em 30 de junho deste ano, e 10 com processos de transfer ban por não pagamento de contratações realizadas em 2026. Embaixo da página, o lembrete: a partir de 2027, as contas passam a valer para punição.



A questão da antecipação de receitas vem em seguida. apontando verbas de transmissão, venda de atletas e patrocínio como ativos já usados de forma recorrente como garantia para antecipar recebíveis. A CBF agora aponta que programas de sócio-torcedor e também bilheteria estão entre os ativos oferecidos.

continua após a publicidade

Estudo da Anresf sobre primeiro ano com regras de fair play (Reprodução)

Mas a questão da bilheteria não é nova. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, em um passado não muito distante, era até comum os clubes buscarem antecipação de receitas com as empresas que fabricavam e forneciam os ingressos. No Flamengo, por exemplo, em 2009, houve diversas contestações a um empréstimo milionário feito por Delair Dumbrosk já depois de perder eleição, em suas últimas semanas de mandato, e com juros leoninos para o clube junto à BWA. Mas não era só na Gávea. Como citei, era até comum.



Outro problema destacado no relatório é uma falha no monitoramento, que passa a permanente em 2027. A apresentação da CBF diz: "No monitoramento dos salários, estivemos sempre atrasados", citando o descompasso entre o pagamento mensal de salários e a verificação somente três vezes ao ano do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF). "O salário é mensal. A verificação não é — e o atraso vive nesse intervalo", completa a projeção.

Estudo da Anresf e CBF sobre primeiro ano com regras de fair play financeiro (Reprodução)

Dessa forma, os clubes passam a ser obrigados a fornecer declarações mensais de solvência à Anresf com comprovantes de pagamentos de salários, direitos de imagem, impostos e encargos. Há a divisão de três rótulos para os avaliados: em dia, com nada vencido; atraso parcial, com irregularidade em uma rubrica ou vencimentos de parte dos atletas; e atraso integral, quando a folha do mês não foi paga.





continua após a publicidade

Estudo da Anresf sobre primeiro ano com regras de fair play (Reproducão)

Com essa verificação mensal, a partir do ano que vem, além da anunciada medida para tirar três pontos dos clubes que não apresentarem todas as comprovações de pagamento da folha salarial 20 dias antes do Brasileiro, a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf) passa a aplicar transfer ban e até perda de mais três pontos no caso de atraso não resolvido por 120 dias.





O documento também destaca a própria criação da Anresf e o início da ação regulatória, com 104 casos instaurados e 65 encerrados. São 24 em andamento e 15 em recurso no momento. O calendário regulatório, até o momento cumprido segundo a apresentação, aponta que o dia 30 de novembro marca o fim do período de transição para as regras do fair play relacionadas a dívidas anteriores a 2026. E sanções mais severas poderão ser aplicadas a partir do mês que vem.

Estudo da Anresf sobre primeiro ano com regras de fair play (Reproducão)

Os dados mostrados pela CBF também apontaram 72 advertências públicas. E 10 clubes com processos de transfer ban por não cumprir obrigações de contratações realizadas em 2026. Os clubes têm prazo de 45 dias a partir da notificação para regularizar a situação.



Em resumo, há uma tentativa na direção certa de apertar o cerco contra a irresponsabilidade financeira de dirigentes. Mas há também um sinal claro em 2026 que nem todos, ou "poucos", como disse a própria CBF, entenderam o recado. Cabe à entidade agora não ceder a pressões e levar a cabo de fato punições cada vez mais duras contra caloteiros e administrações que insistem em gastar mais do que arrecadam para empurrar problemas para a gestão seguinte.

continua após a publicidade

Estudo da Anresf sobre primeiro ano com regras de fair play (Reproducão)







