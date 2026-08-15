Entenda gesto de Anderson Daronco em Fluminense x Palmeiras Árbitro cruzou os braços acima da cabeça após reclamação de possível pênalti

O árbitro Anderson Daronco utilizou um novo gesto da arbitragem durante a vitória do Fluminense sobre o Palmeiras, neste sábado (15), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após uma reclamação dos jogadores do Tricolor por um possível pênalti, o juiz cruzou os braços acima da cabeça, formando um X, para indicar que apenas os capitães das equipes poderiam se aproximar e conversar com a arbitragem.

A sinalização faz parte das novas orientações adotadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a partir desta rodada do Brasileirão. A medida busca evitar as tradicionais aglomerações de jogadores ao redor do árbitro, conhecidas no futebol como "bolinho". Apenas os capitães estão autorizados a dialogar com o juiz sobre decisões tomadas durante a partida.

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O que significa o gesto de Daronco?

O X formado com os braços acima da cabeça é utilizado pelos árbitros para comunicar aos jogadores que somente os capitães podem conversar com a arbitragem. A partir da sinalização, os demais atletas devem se afastar e não podem cercar o juiz para reclamar de uma decisão.

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A regra também prevê punição para quem desrespeitar a orientação. Jogadores que não sejam capitães e insistam em discutir com o árbitro podem receber cartão amarelo. A determinação faz parte de um conjunto de mudanças implementadas para diminuir as paralisações e aumentar o tempo de bola rolando nas partidas.

A orientação não é exatamente inédita no futebol. A iniciativa de restringir o contato com a arbitragem aos capitães já havia sido utilizada em competições internacionais, como a Eurocopa de 2024, com o objetivo de evitar longas discussões e aglomerações em torno dos árbitros.

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A 1ª aplicação da regra "anti-bolinho"!



Daronco faz o gesto de cruzar os braços acima da cabeça e indica que só os capitães podem falar com ele, e os jogadores de Palmeiras e Fluminense respeitam.



👏🏾👏🏾 https://t.co/FmvDLCmkFF pic.twitter.com/aeF4PvEijv — Paulo Caravina (@soudoapito) August 15, 2026

X acima da cabeça não é o gesto contra o racismo

A sinalização utilizada por Daronco não deve ser confundida com o gesto antirracista, que também utiliza a formação de um X com os braços. No protocolo contra o racismo, os punhos são cruzados na altura do peito para comunicar à arbitragem a ocorrência de um possível episódio discriminatório.

No caso de Fluminense x Palmeiras, Daronco fez o X acima da cabeça justamente para indicar a aplicação da regra que restringe o diálogo com a arbitragem aos capitães.

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A medida faz parte de um pacote de alterações implementadas pela CBF para o futebol brasileiro em 2026, que também inclui mudanças nos tempos para reposições de bola, substituições, atendimento médico e atuação do VAR.

Árbitro aciona protocolo antirracismo após denúncia de Vini Jr no jogo entre Benfica e Real Madrid pela Champions (Foto: Filipe Amorim/AFP)

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