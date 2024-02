O Cruzeiro saiu na frente no primeiro tempo, mas o VAR flagrou impedimento e o gol foi anulado. As Cabulosas eram perigosas no contra-ataque, mas o Corinthians marcou no segundo minuto da etapa final, com Duda Sampaio. As Brabas ainda carimbaram o travessão com Gabi Portilho. No finalzinho, Byanca Brasil empatou para o Cruzeiro, mas a arbitragem viu toque de mão e anulou o gol.