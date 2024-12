Fifa The Best: veja todos os premiados, além de Vini Jr

O The Best, premiação da Fifa, divulgou os vencedores de categorias como melhor do mundo, melhor técnico, melhor jogadora, prêmio fair play e outros, confira:

Melhor jogador do mundo em 2024

Vini Jr

Decisivo na Champions League, o brasileiro do Real Madrid confirmou o favoritismo e superou Rodri, que o venceu no prêmio Bola de Ouro.

Vini Jr foi eleito o melhor jogador do mundo (Foto: Divulgação/ Fifa)

Prêmio Puskás

Alejandro Garnacho

O atacante argentino do Manchester United venceu o prêmio de gol mais bonito do ano com uma bicicleta à la Cristiano Ronaldo.

Indicados:

Hassan Al-Haydos (Catar) - Catar

Terry Antonis (Austrália) - Melbourne City

Yassine Benzia (Argélia) - Argélia

Walter Bou (Argentina) - Lanús

Michael Chirinos (Honduras) - Honduras

Federico Dimarco (Itália) - Inter de Milão

Mohammed Kudus (Gana) - West Ham

Denis Omedi (Uganda) - Kitara

Paul Onuachu (Nigéria) - Trabzonspor

Jaden Philogene (Inglaterra) - Hull City

Melhor treinador(a) no futebol feminino

Emma Hayes

Na categoria que concorreu o brasileiro Arthur Elias, Emma Hayes venceu por seu trabalho no Chelsea.

Melhor goleira

Alyssa Naeher

A goleira atua pelo Chicago Red Stars e defende a seleção dos Estados Unidos.

Prêmio Marta

Marta

A brasileira foi a dona do gol mais bonito do ano e levou o prêmio batizado com seu nome.

Melhor jogadora do mundo em 2024

Aitana Bonmatí

A craque do Barcelona e da seleção espanhol varreu o futebol, ganhando todos os títulos possíveis como protagonista. É o segundo ano em sequência que Bonmatí é escolhida como melhor do mundo.

Aitana Bonmatí venceu o prêmio de melhor jogadora do mundo (Foto: Divulgação/ Fifa)

Seleção feminina

Goleira - Alyssa Naeher

Defensoras - Bronze, Girma, Paredes, Battle

Meias - Gabi Portilho, Guijarro, Horan, Bonmatí

Atacantes - Paralluelo, Hansen

continua após a publicidade

Prêmio torcedor Fifa

Pequeno Gui

O vascaíno de apenas nove anos virou um símbolo de superação e amor ao clube do coração. O menino sofre de epidermolise bolhosa, uma doença genética rara, que causa ferimentos e dores.

Prêmio Fair Play

Thiago Maia

O jogador foi premiado por sua contribuição nas enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul no início do ano.

Melhor goleiro

Emiliano Martínez

O argentino venceu o prêmio pela segunda vez na carreira.

Seleção masculina

Goleiro - Emiliano Martínez

Defensores - Carvajal, Rudiger, Rúben Dias, Saliba

Meias - Rodri, Kroos, Bellingham

Atacantes - Vini Jr, Yamal, Haaland

Melhor treinador no futebol masculino

Carlo Ancelotti

Campeão da Champions League com o Real Madrid, o italiano conseguiu superar ausências de jogadores lesionados e reinventar craques em diferentes posições.

