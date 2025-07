Corinthians atrasa pagamento de premiações do time feminino e pode ser acionado na Justiça

O Corinthians ainda deve parte das premiações pelos títulos da Libertadores e do Brasileirão, além do vice-campeonato no Paulistão Feminino da última temporada. Algumas jogadoras demonstraram insatisfação com a diretoria após o clube quitar R$ 1,4 milhão em direitos de imagem atrasados de Memphis.

Na visão das atletas, a dívida referente às premiações deveria ter sido tratada como prioridade, por ser mais antiga. No entanto, a diretoria do Corinthians impôs à equipe feminina o pagamento parcelado desses valores. A informação foi publicada pelo 'Uol' e confirmada pelo LANCE!.

Muitas jogadoras inclusive deixaram o clube alvinegro, e não receberam o valor do bônus à vista, e sim parcelado, ponto que afeta a lei da CLT, contra que proíbe que verbas rescisórias sejam pagas de forma parcelada. O artigo 477 prevê que o pagamento deve ser feito em até dez dias, caso contrário, é passível o pagamento de uma multa que representa o salário mínimo, mais a verba rescisória.

Artigo. 477 da lei da CLT - Rescisão de Contrato de Trabalho

Até 10 dias após o término do contrato, independentemente do tipo de aviso prévio (trabalhado ou indenizado), o empregador deve pagar todas as verbas rescisórias devidas.

(...) Se o empregador não cumprir o prazo de 10 dias, ele fica obrigado a pagar multa equivalente a um salário do empregado, em favor do trabalhador, além das verbas devidas.

Em 2024, o Corinthians venceu a Libertadores Feminina após bater o Santa Fé por 2 a 0, no Paraguai. No Paulistão, o Timão perdeu a decisão para o Palmeiras. No Brasileirão, o clube alvinegro bateu o São Paulo na final. Desde então, nove atletas deixaram o clube.

Demora e risco de judicialização

Neste caso, as ex-atletas cogitaram entrar com uma ação contra o Corinthians, mas aguardam uma definição por parte do clube. A principal insatisfação é que a diretoria conseguiu mobilizar esforços para quitar a dívida com Memphis, enquanto o pagamento às jogadoras se arrasta há mais de um ano.

A diretoria admite que está em débito com o elenco feminino e busca um acordo com Iris Sesso, gestora da equipe, para quitar a dívida. O planejamento interno é que os valores sejam acertados em breve, antes ainda.