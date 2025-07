Como fica o Botafogo na negociação milionária entre Benfica e Almada?

O futuro de Thiago Almada, que disputou a última temporada do futebol europeu pelo Lyon, está indefinido. O meia argentino, que teve passagem marcante pelo Botafogo, ainda pertence ao Alvinegro e atuou pelo time francês em um contrato de empréstimo, que se encerrou no dia 30 de junho. Apesar de ter um compromisso com o Alvinegro válido até junho de 2029, Almada quer seguir na Europa e o retorno ao futebol brasileiro é praticamente improvável.

continua após a publicidade

Thiago Almada em ação pelo Lyon na França (Foto: Valery Hache / AFP)

Recentemente, o Benfica demonstrou interesse na contratação de Thiago Almada. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, o clube português apresentou uma proposta de 35 milhões de euros (cerca de 224 milhões de reais, na cotação atual) para John Textor, que recusou a oferta. No fim de junho, o empresário, que é dono da SAF do Botafogo e do grupo Eagle, disse ao jornal A Bola, de Portugal, que não tinha interesse em negociar o jogador.

Diante da crise enfrentada pelo Lyon, John Textor deixou a presidência do clube francês no início de junho e prometeu focar ainda mais no comando do Botafogo. Apesar de Thiago Almada pertencer ao Alvinegro e ter atuado no Lyon por empréstimo, o time francês deve receber pelo menos uma parte do valor de uma futura negociação envolvendo o meia argentino.

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Com compromisso válido junto ao Botafogo até o meio de 2029, os direitos econômicos de Thiago Almada estão diretamente ligados à Eagle Football, controlada por John Textor. É o empresário que definirá como os valores de uma negociação envolvendo o argentino de 24 anos serão distribuídos entre as partes envolvidas.

Thiago Almada com a taça do Campeonato Brasileiro de 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O meia argentino chegou ao Botafogo no meio de 2024 e foi decisivo para as conquistas dos títulos do Alvinegro no ano. Almada disputou 26 jogos, marcou três gols e deu duas assistências pelo time carioca. Mesmo com números não tão impactantes, a passagem do meia foi marcante para a torcida do Botafogo, que sonha com uma reviravolta que viabilize o retorno do jogador.

continua após a publicidade

Como o Benfica tenta atrair Almada?

Classificado para a próxima edição da Champions League, o Benfica quer repor a saída do também argentino Di María. O meia de 37 anos deixou o time português após a eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Com a chance de disputar a Liga dos Campeões pela primeira vez, Thiago Almada vê com bons olhos a possibilidade de atuar no futebol português. Em sua única temporada na Europa, Almada disputou 20 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências pelo Lyon.

O jogador nunca escondeu o sonho de jogar no futebol europeu e quer seguir no continente. Alguns jornais já confirmam que o meia tem um acordo com o Benfica.