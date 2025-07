As vendas de ingressos para a partida entre Bahia e Atlético-MG, marcada para as 21h deste sábado (horário de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão, estão abertas para o público geral. O torcedor que quiser comparecer já pode garantir as entradas por meio da internet.

As vendas no site começaram no último domingo para sócios, mas o público geral só teve acesso nesta quinta-feira. A comercialização será exclusivamente online até às 22h do sábado, dia do jogo, mediante o cadastro da biometria facial.

Arena Fonte Nova antes da bola rolar para Bahia e Botafogo (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Preços dos ingressos para Bahia x Atlético-MG

O Bahia disponibilizou valores promocionais para os ingressos, que variam de R$ 20 a R$ 280. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

Cadeira Superior Norte - R$ 76 (meia R$ 36);

Cadeira Superior Leste - R$ 80 (meia R$ 40);

Cadeira Norte - R$ 90 (meia R$ 45);

Cadeira Leste - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Especial Inferior - R$ 130 (meia R$ 65);

Cadeira Sudeste - R$ 100 (meia R$ 50); valor promocional - R$ 40 (meia: R$ 20);

Lounge Premium - R$ 280;

Lounge Criança - R$ 170;

Visitante - R$ 150 (meia R$ 75).

Retorno ao Brasileirão

Com histórico equilibrado, Bahia e Atlético-MG fazem confronto direto na parte de cima da tabela. Enquanto o Bahia é o quinto colocado, com 21 pontos, o Galo é o sétimo, com 20, e também briga por uma vaga no G-4.

Como chegar à Arena Fonte Nova?