Corinthians tenta a contratação de Marta

O Corinthians tem interesse na contratação de Marta, atacante do Orlando Pride. O clube paulista iniciou conversas para tentar viabilizar o retorno da Rainha ao Brasil, mas admite que a negociação envolve desafios complexos.

— Marta é um sonho de todos. Sei que ela é corintiana, é um sonho. O que puder fazer para trazê-la, vou fazer — afirmou Iris Sesso, diretora do futebol feminino do Corinthians, durante entrevista ao podcast Poropopod.

— Estamos tendo conversas, porém não é um processo simples. A Marta é o Pelé do futebol feminino. Conversas sim, mas não é fácil trazer uma atleta desse porte — completou.

Marta foi campeã da liga americana nesta temporada (Reprodução/Instagram)

Aos 38 anos, Marta segue como referência dentro de campo. Nesta temporada, a camisa 10 disputou 26 partidas pelo Orlando Pride, marcou 11 gols e ainda contribuiu com uma assistência. Sua performance foi fundamental para a equipe conquistar o título da NWSL, a principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos.

O último clube brasileiro defendido por Marta foi o Santos, entre 2009 e 2011. Na cerimônia do prêmio Bola de Prata da ESPN, no início de dezembro, a jogadora reforçou seu carinho pelo Timão e não descartou um retorno ao Brasil.

— Não é segredo para ninguém. Eu tenho um carinho muito grande pelo Corinthians. Já falei várias vezes que sou corintiana, né? Também tenho carinho pelo Santos, assim como tenho pelo Vasco, que são clubes que eu tenho uma história, né? E acredito que isso é normal, né? Eu ainda tô jogando. Eu pretendo jogar mais uns dois anos aí, não sei. Se continuar fazendo o que, graças a Deus, eu consegui fazer essa temporada, principalmente com o Orlando, há uma grande chance, né? Então, enquanto você está em atividade, tudo é possível — declarou a Rainha.

Além do sucesso em campo, Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, foi premiada recentemente pela FIFA com o “Prêmio Marta” de gol mais bonito, por um golaço marcado contra a Jamaica.

A contratação seria um marco histórico para o futebol feminino do Corinthians, que recentemente anunciou a chegada de Andressa Alves.