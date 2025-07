Após passar a semana de folga para se recuperar do desgaste de viagens e disputa do Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, o elenco do Palmeiras se reapresenta na manhã desta sexta-feira (11), na Academia de Futebol, já para dar início à preparação para o retorno do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo será no dia 16, contra o Mirassol, no Allianz Parque.

continua após a publicidade

➡️ Felipe Anderson tenta recuperar espaço no Palmeiras para sequência da temporada

A comissão técnica, liderada por Abel Ferreira, tem poucos problemas médicos neste retorno. Apenas o zagueiro Murilo, com lesão na coxa esquerda, e o atacante Paulinho, que passará por nova cirurgia na canela direita na próxima semana, estão no departamento médico. O atacante Bruno Rodrigues já está em fase de transição física, mas, assim como a dupla, não está apto a entrar em campo já no próximo desafio alviverde.

Apesar das baixas, há uma novidade boa: o atacante paraguaio Ramón Sosa, anunciado como novo reforço do Palmeiras nesta semana, fará seu primeiro treinamento na Academia. O jogador, então, irá conhecer comissão técnica e companheiros de equipe.

continua após a publicidade

Sosa será opção de Abel Ferreira no lado esquerdo do ataque. Aos 25 anos, tem como pontos fortes a velocidade, o poder de arrancada e o drible. O típico velocista que agrada o técnico Abel Ferreira justamente em um setor que está carente de jogador com essas características. O paraguaio, no entanto, ainda não está regularizado no BID da CBF.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Próximos jogos do Palmeiras:

16/07 - 19h - Palmeiras x Mirassol - Campeonato Brasileiro 20/07 - 17h30 - Palmeiras x Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 23/07 - 19h - Fluminense x Palmeiras - Campeonato Brasileiro 26/07 - 21h - Palmeiras x Grêmio - Campeonato Brasileiro 30/07 - 21h30 - Corinthians x Palmeiras - Copa do Brasil