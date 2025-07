Zagueiro do Fortaleza é convocado para a Seleção Brasileira sub-17

O zagueiro João Lucas, do Fortaleza, foi convocado para a Seleção Brasileira sub-17. A Canarinho está em preparação para o Sul-Americano da categoria, que acontecerá em 2026. A lista de nomes foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última terça-feira (8).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

João Lucas chegou ao clube aos 11 anos, integrando o sub-13 do Tricolor. O zagueiro fez toda a sua iniciação no time, começando no futsal e passando posteriormente para o campo. O jogador apresentou, como qualidades de maior destaque, a força física e a estatura.

O defensor soma 12 títulos com a camisa do Fortaleza, incluindo a Taça Brasil de Futsal Sub-13 e o primeiro Campeonato Cearense sub-14.

João Lucas, zagueiro do sub-17 do Fortaleza, foi convocado pela Seleção Brasileira (Foto: reprodução/Fortaleza EC)

— Quando abri o link e vi meu nome na convocação eu não conseguia acreditar. Eu estava deitado no meu quarto aqui no CT e minha primeira reação foi correr no quarto do meu amigo. Comemoramos bastante e logo em sequência liguei para minha mãe e choramos juntos. Falei com meu pai, liguei para mais alguns familiares e estou muito feliz. Para ser sincero a ficha ainda não caiu, ainda não estou nem acreditando - relatou o zagueiro.

continua após a publicidade

➡️ Matheus Pereira estreia com gol em derrota do Fortaleza

O jogador realizará a sua apresentação na próxima quarta-feira (16), na Granja Comary, em Teresópolis-RJ. João Lucas é o único atleta de um clube nordestino a estar presente na relação. O período de treinamentos irá se estender até o dia 27 de julho.

Ingressos para Fortaleza x Ceará

Os ingressos para o embate entre Fortaleza e Ceará, na Arena Castelão, já estão disponíveis. As compras podem ser realizadas pelos sites Leão Tickets e Vozão Tickets, além dos pontos de venda física. O Tricolor será o mandante do confronto, que acontece neste domingo (13).