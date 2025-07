Uma das promessas do Bahia, o lateral-direito Kauã Davi pegou um rumo incomum para os jogadores brasileiros. O atleta de 21 anos foi negociado em definitivo com o Levadia, da Estônia, e já está no pequeno país europeu, onde se apresentou ao novo clube.

O Levadia é o segundo maior time da Estônia com 11 títulos do Campeonato Estoniano, a Meistriliiga. O grande rival é o Flora, time com mais título do campeonato nacional (15) e com melhor campanha de um time do país em competição da Uefa, já que disputou a fase de grupos da Liga Conferência na temporada 2021/2022.

O Levadia, por sinal, é o atual líder do Campeonato Estoniano e foi o campeão da temporada passada. Nesta temporada, a equipe também joga a qualificatórias da Liga dos Campeões.

Fora do mapa do futebol para muitos brasileiros que vão a Europa, a Estônia é um destino menos comum para atletas se comparado a ligas como a alemã, italiana, francesa ou portuguesa, até por ser um campeonato com apenas 10 times devido ao tamanho do país, que tem pouco mais de 1,3 milhão de habitantes. O único brasileiro no elenco é o volante Alexandre, de 22 anos, que saiu da base do Atlético-MG para o Levadia no ano passado.

— Temos o prazer de anunciar que o talentoso defensor brasileiro Kauã Davi, de 21 anos, que chega do quinto time da principal liga brasileira, o EC Bahia, juntou-se à nossa equipe nacional — iniciou o clube.

— Temos o prazer de anunciar nossa nova adição brasileira! Até agora tivemos uma experiência muito positiva com jogadores de futebol brasileiros e queremos desenvolver ainda mais essa direção. Kauã é uma grande adição para a nossa equipe e para o clube como um todo, pelas suas qualidades futebolísticas. Não há dúvidas de que ele terá uma influência positiva sobre nós e, ao mesmo tempo, o clube o ajudará a realizar seus maiores sonhos. Vamos, Levadia!

Kauã Davi pelo Bahia

O lateral começou a jogar no time profissional do Bahia no ano passado, mas só nesta temporada recebeu mais oportunidades, com 10 jogos ao todo. A maioria deles foi com um time alternativo em campo, já que o jovem não conseguiu disputar espaço na defesa da equipe principal.

Nos primeiros jogos do ano, Kauã atuou até como zagueiro e agradou Rogério Ceni. Seu contrato chegou a ser estendido até o fim de 2026, mas ainda assim ele seguiu com poucas oportunidades e vê no novo clube a chance de ser protagonista.

— Ainda tenho muito a realizar, mas foi com essa camisa que evoluí, aprendi, me profissionalizei. No Bahia fiz amigos, conheci profissionais incríveis e vivi momentos inesquecíveis. Encerro esse capítulo da minha vida de forma madura e feliz, pronto para um novo desafio — agradeceu o atleta.

Leia o comunicado do Bahia:

O Esporte Clube Bahia SAF comunica oficialmente a transferência do atleta Kauã Davi.

O jovem defensor, formado nas categorias de base do clube, foi negociado em definitivo com o Levadia, da Estônia.

Kauã Davi vestiu a camisa do Tricolor em 11 oportunidades no elenco profissional.

O Esquadrão agradece os serviços prestados e deseja muita sorte ao atleta em seu novo desafio.