Com recorde de público, Corinthians vence São Paulo e conquista o hexa do Brasileirão Feminino

22/09/2024

O Corinthians é o campeão do Brasileirão Feminino de 2024. A equipe comandada por Lucas Piccinato venceu o São Paulo por 2 a 0 no segundo jogo da final, disputado neste domingo (22), na Neo Química Arena, em dia de recorde de público. As Brabas já tinham conquistado uma vantagem no placar agregado ao vencer a primeira partida por 3 a 1, no MoumBis, e fez valer sua vantagem em casa. Os gols que confirmaram o campeonato corintiano foram de Jaqueline e Carol Nogueira.

Com a conquista, as Brabas chegam ao sexto título do campeonato, quinto consecutivo.

+ Final do Brasileirão Feminino constrói atmosfera de euforia entre torcedores na Neo Química Arena

Corinthians vence São Paulo na Neo Química Arena e conquista o hexa. (Foto: Alan Morici/AGIF)

Como foi a partida?

O primeiro tempo do segundo jogo da decisão não teve muitas emoções. O Corinthians conseguiu ficar mais com a bola e trocar passes. O time até tentou algumas finalizações de fora de área, mas sem perigo para a goleira Carlinha. Já o São Paulo apostou nos contra-ataques. As melhores chances do primeiro tempo foram das tricolores e aconteceram nos últimos minutos. Aline Milene recebeu pela esquerda e bateu, mas foi bloqueada por Mariza. Aos 44 minutos, as donas da casa levaram um susto. O São Paulo chegou a marcar um gol com Ana Alice, que recebeu dentro da área e bateu de cobertura, mas foi marcado impedimento da jogadora no lance. O jogo foi para o intervalo 0 a 0.

O segundo tempo começou com o São Paulo tentando pressionar as alvinegras para diminuir a vantagem das corintianas no placar agregado. Aos 4 minutos, Camilinha quase abriu o placar após ficar com a sobra de Aline. Mas a pressão do time Tricolor não adiantou e quem marcou foram as Brabas. Aos 19 minutos, após boa troca de passes, Yasmin cruza a bola na área, Vic Albuquerque ajeita de cabeça e Jaqueline arremata para o fundo do gol. O técnico Thiago Viana promoveu mudanças no São Paulo, mas o time não conseguiu levar perigo ao gol de Nicole. No final do segundo tempo, as Brabas ainda conseguiram aumentar o placar com belo gol de Carol Nogueira. No final do jogo, o São Paulo ainda perdeu uma joadora expulsa. Robinha recebeu o vermelho por carrinho em Eudimila.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 0 SÃO PAULO

RODADA - CAMPEONATO

🗓️ Data e horário: domingo, 22 de setembro de 2024; às 10h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Jaqueline (19'/2°T), Carol Nogueira (44'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Maressa (34'/1°T) (São Paulo); Millene (50'/1°T) (Corinthians)

🟥 Cartões vermelhos: Robinha (54'/2ºT (São Paulo)

⚽ ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Lucas Piccinato)

Nicole, Isabela, Dani Arias (Érika), Mariza, Yasmim (Paulinha); Yaya, Vic Albuquerque, Duda Sampaio (Ju Ferreira), Gabi Portilho (Eudimilla), Jaqueline(Carol Nogueira) e Millene (Gabi Zanotti).

SÃO PAULO (Técnico: Thiago Viana)

Carlinha; Letícia Alves, Kaká (Mimi), Ana Alice (Jéssica Soares) e Bia Menezes; Maressa (Robinha) e Aline; Camilinha (Rafa Mineira) e Serrana; Isa (Laryh) e Dudinha (Mariane Santos).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Daiane Muniz

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Maira Mastella Moreira

4️⃣ Quarto árbitro: Adeli Mara Monteiro

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti