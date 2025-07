Atletas de CRB e CSA participam de workshop sobre combate à manipulação de resultados

Nesta semana, a BETesporte realizou workshops específicos nos Centros de Treinamento de CRB e CSA, clubes de Alagoas que têm o patrocínio máster da empresa. A ação teve como propósito reforçar a integridade do futebol brasileiro, conscientizando atletas, comissões técnicas e diretorias sobre a importância de reconhecer e rejeitar práticas que comprometem a credibilidade do esporte.

Toda a iniciativa foi feita em parceria com a Sportradar, líder global em tecnologia esportiva e monitoramento de apostas.

— É nítido que hoje o nosso setor tem um papel essencial como apoiador do futebol nacional. No entanto, também temos a missão de levar conhecimento sobre a importância da integridade e do combate à manipulação de resultados. Foram conversas produtivas e esclarecedoras. Esse é um projeto que fortalece o compromisso da empresa com a manutenção da lisura no esporte brasileiro — afirma Heitor Melo, CMO da BETesporte e que esteve presente em ambos os clubes.

Durante o workshop, foram discutidos tópicos como o conceito de manipulação de resultados e suas formas de ocorrência, os variados tipos de fraude existentes, as estratégias utilizadas por manipuladores para abordar atletas, os perigos ligados às apostas ilegais e as condutas recomendadas diante de situações suspeitas. A apresentação foi realizada de maneira interativa, com espaço dedicado à participação dos presentes e ao esclarecimento de dúvidas.

Além dos rivais alagoanos, o Volta Redonda, que também é patrocinado pela BETesporte, receberá em breve o mesmo workshop.

