A atacante Gabi Portilho, do Corinthians, alcançou mais um feito na carreira: tornou-se a primeira jogadora atuando no Brasil a aparecer no time ideal da Fifa. A entidade divulgou as 11 melhores do futebol feminino nesta terça-feira (17), durante a premiação do Fifa The Best, que elegeu Vini Jr. como o melhor do mundo.

Única atleta da América do Sul na seleção, Gabi Portilho, inclusive, é a segunda brasileira da história a entrar na escalação, que começou a ser feita em 2015. A outra é a atacante Marta, que atualmente defende o Orlando Pride, dos Estados Unidos. Nesta edição do Fifa The Best, a veterana foi eleita com o prêmio que leva seu nome pelo gol mais bonito da temporada.

O time montado pela Fifa ainda conta com Aitana Bonmatí, do Barcelona e da seleção da Espanha, que foi eleita a melhor jogadora do mundo de 2025. Além delas, outros destaques do futebol feminino completaram as 11 ideias em uma formação 4-4-2. São elas:

Goleira: Alyssa Naeher (EUA, Chiago Red Stars) Defensoras: Lucy Bronze (ING, Chelsea), Naomi Girma (EUA, San Diego Wave), Irene Paredes (ESP, Barcelona) e Ona Battle (ESP, Barcelona) Meio-campistas: Lindsey Horan (EUA, Portland Thorns), Patri Guijarro (ESP, Barcelona) e Aitana Bonmatí (ESP, Barcelona) Atacantes: Gabi Portilho (BRA, Corinthians), Salma Paralluelo (ESP, Barcelona), Caroline Hansen (NOR, Barcelona)

Gabi Portilho entre as 11 melhores pelo Fifa The Best (Foto: Divulgação)

Gabi Portilho de saída do Corinthians

A atacante Gabi Portilho confirmou ao "Meu Timão" que não irá renovar seu contrato com o Corinthians, que tem validade até o fim do ano.

- Infelizmente não (continuo no Corinthians). Ciclos se encerram e outros se abrem", disse a jogadora ao receber o Troféu Mesa Redonda de melhor jogadora de 2024. "O Corinthians me proporcionou muitas coisas boas e me fez chegar onde estou: na Seleção, podendo jogar uma Olimpíada. Sou muito grata por tudo. Pela Fiel, pelos torcedores, sem eles não somos nada. Muito obrigada ao Corinthians e todos que fizeram parte do meu crescimento. É um até logo, não é um adeus.