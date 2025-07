Novo técnico do Botafogo, Davide Ancelotti acompanhou o clássico contra o Flamengo pelo Brasileirão sub-20 nesta quinta-feira (10), no estádio Luso‑Brasileiro, na Ilha do Governador. O treinador italiano chegou ao Rio de Janeiro na última na terça‑feira (8) pela manhã, conheceu as instalações do Glorioso e já comandou o primeiro treino da equipe principal na quarta-feira (9).

Ancelotti chegou ao anexo do estádio ao lado de Joel Carli, ex‑zagueiro e hoje integrante do departamento de futebol alvinegro, e ocupou uma cabine reservada para assistir ao duelo da base. A presença no sub‑20 integra o processo de ambientação do comandante. O clássico faz parte da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

A estreia do treinador pelo Botafogo depende do registro no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Para comandar o time no clássico contra o Vasco, no próximo sábado (12), em Brasília, o italiano precisa ter o nome ser efetivado até esta sexta‑feira (11).

Do lado do Flamengo, o confronto marcou a estreia do técnico Bruno Pivetti à frente da equipe sub‑20. Pivetti desembarcou no clube após conquistar o título do Campeonato Paranaense pelo Operário-PR e assume a categoria com a missão de preparar jovens talentos da base rubro-negra, após o pedido de demissão de Nuno Campos.

