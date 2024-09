Brasileirão Feminino tem premiação recorde e presidente da CBF promete aumento para 2025

(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Publicada em 22/09/2024 - 17:58

O Corinthians conquistou o Campeonato Brasileiro Feminino pela sexta vez neste domingo (22) e, além de levantar a taça e quebrar o recorde de público em campeonatos de futebol feminino no Brasil, colocando 44.136 na Neo Química Arena, o time também recebeu o maior premiação em dinheiro do torneio.

Neste ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pagou R$ 1,5 milhão ao Timão pela conquista da taça. O São Paulo recebeu R$ 750 mil. Esses valores são 25% maiores do que os prêmios pagos pela entidade em 2023.

Após a partida, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, afirmou que a confederação continuará investindo no futebol feminino e que o prêmio do Brasileirão de 2025 será ainda maior do que o deste ano.

- A CBF vai continuar investindo mais. Não só em premiações, mas também nas condições de jogos. Já adiantando, com certeza a premiação do ano que vem vai ser maior, vamos melhorar as cotas mais ainda. Os investimentos desse ano, que foram consideráveis, nós queremos investir mais ainda no ano que vem - declarou o dirigente.

Todos os 16 clubes que participaram desta edição receberam um incremento nas cotas. Segundo a CBF, cada clube recebeu R$ 300 mil e as equipes que se classificaram para as oitavas de final ganharam mais R$100 mil.

Somando todos os valores recebidos durante a competição, o Corinthians termina o Brasileirão embolsando R$ 2 milhões e o São Paulo R$ 1,25 milhão.