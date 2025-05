A terceira fase da Copa do Brasil trouxe algumas decepções, mas também reservou gratas surpresas para o futebol nordestino. A região tem quatro times na disputa das oitavas de final, que ainda não tem confrontos nem data definidos: Bahia, CSA, CRB e Retrô. Esses três últimos, inclusive, fizeram ótimos confrontos nos 180 minutos e foram considerados zebras ao eliminar gigantes do futebol brasileiro.

Ao todo, 26 clubes nordestinos participaram da Copa desde o Brasil nesta temporada, mas restaram apenas quatro nas oitavas. Essa é a 11ª vez que quatro equipes da região avançam até esta fase; o recorde são seis, alcançado em 2021. Todos esses times embolsaram uma bolada de R$ 3.638.250.

Retrô surpreende o Brasil

CE - FORTALEZA - 21/05/2025 - COPA DO BRASIL 2025, FORTALEZA X RETRO - Jogadores do Retro comemoram vitoria por penaltis em decisao durante partida contra o Fortaleza no estadio Arena Castelao pelo campeonato Copa Do Brasil 2025. Foto: Baggio Rodrigues/AGIF

Campeão da Série D no ano passado, o clube-empresa com sede em Camaragibe, na Grande Recife, mostra que tem um projeto sólido e promete resultados expressivos nas próximas temporadas.

Na última quarta-feira, o Retrô sustentou um novo empate por 1 a 1 contra o Fortaleza (mesmo placar do jogo de ida), desta vez no Castelão, e garantiu vaga inédita nas oitavas da Copa do Brasil ao vencer nos pênaltis por 4 a 1. O Retrô tornou-se o quinto time pernambucano a chegar nesta fase do mata-mata da competição nacional, um recorde entre estados nordestinos.

Antes do confronto contra o Leão do Pici, o Retrô já havia eliminado o Jequié (1ª fase) e o Atlético-GO (2ª fase).

Com um objetivo claro pela frente de se tornar uma força do futebol nacional e com estrutura de ponta, o time já mostrou que pode continuar fazendo história na Copa do Brasil e promete dar trabalho para qualquer adversário.

Bahia protagonista

Michel Araújo comemora gol com a camisa do Bahia contra o Paysandu (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Enquanto Fortaleza e Retrô faziam um jogo tenso no Castelão, o Bahia dominava e passava com tranquilidade pelo Paysandu na Arena Fonte Nova. Depois de vencer o jogo de ida por 1 a 0, no Mangueirão, o Tricolor atropelou o Papão em Salvador e venceu por 4 a 0 com gols de Michel Araújo, Willian José (2x) e Rodrigo Nestor.

Com a classificação, o Bahia chega às oitavas pelo quinto ano seguido e se torna o time nordestino que mais chegou a esta fase da Copa do Brasil, com 21 participações. Nos últimos dois anos, inclusive, o Tricolor foi até as quartas de final, mas ainda alimenta o sonho de se classificar para as semifinais pela primeira vez.

Sob o comando do Grupo City, o Bahia está em um novo patamar do futebol nacional e agora sonha com coisas grandes em um futuro próximo, como destacou o próprio Rogério Ceni em entrevista coletiva após a classificação.

- O Bahia é um dos grandes clubes do Brasil, entre os primeiros na média de torcedores. A tendência é que se a gente fizer tudo certo e trabalhar dessa maneira, vai brigar cada vez mais por títulos importantes. Não é do dia para a noite, mas vai voltar a ganhar.

Vale lembrar que o Bahia, assim como o Fortaleza, entrou já na terceira fase da competição por ser um dos brasileiros na disputa da Libertadores.

Alagoas em foco

CSA comemora gol da vitória sobre o Grêmio. (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Pela primeira vez na história, os dois principais clubes alagoanos estão juntos nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Depois de 16 anos, o CSA volta às oitavas depois de eliminar o Grêmio em dois jogos emocionantes. Em Maceió, o Azulão bateu o time gaúcho por 3 a 2, com uma virada nos últimos minutos de jogo. Já em Porto Alegre, o time alagoano segurou o empate sem gols, com direito a polêmica no final por conta de um gol anulado do Grêmio, e passou de fase.

Antes do Grêmio, o CSA eliminou o Boavista (1ª fase) e o Tuna-Luso (2ª fase).

Já o CRB passou pelo Santos na 3ª fase após empatar por 1 a 1 na Vila Belmiro e ficar no 0 a 0 no Rei Pelé. Na disputa de pênaltis, o goleiro Matheus Albino virou herói e garantiu a vitória do Galo da Pajuçara, por 5 a 4. Esse é a segunda participação seguida do CRB nas oitavas da Copa do Brasil.

Agora, os quatro nordestinos aguardam sorteio das oitavas de final, que ainda não tem data definida. Vale lembrar que não tem cabeças de chave neste formato, ou seja, podemos ter qualquer confronto na próxima fase, inclusive clássicos do Nordeste (veja mais detalhes aqui).

