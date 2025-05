O Fortaleza perdeu para o Retrô por 4 a 1 nos pênaltis na noite desta quarta-feira (21), na Arena Castelão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com o empate por 1 a 1 na ida e na volta, o Tricolor teve que decidir a vaga nas penalidades e caiu na competição.

No tempo normal, Breno Lopes abriu o placar para os mandantes e Mike empatou. O goleiro Fabian Volpi foi destaque do Retrô ao defender dois pênaltis nas cobranças.

Os confrontos das oitavas serão definidos por sorteio, que não terá potes. Assim, qualquer embate pode acontecer entre os classificados.

Fortaleza e Retrô empatam no tempo normal

Fortaleza e Retrô se encontraram nesta noite em um confronto decisivo de Copa do Brasil. Com um empate na ida, o vencedor avançaria para as oitavas. Aproveitando saídas rápidas, os visitantes criaram chance com Mascote, que chutou por cima do gol.

O Fortaleza respondeu em jogada de Marinho, que girou e bateu para intervenção de Volpi. Em nova oportunidade, Mascote recebeu na área e chutou forte, mas João Ricardo defendeu e David Luiz afastou o rebote.

Nos últimos instantes da etapa inicial, Marinho cruzou na área e Deyverson errou o chute, mas Martínez ficou com a sobra. O meio-campista argentino finalizou e acertou a rede pelo lado de fora. Assim, os times foram para o intervalo no 0 a 0.

Partida entre Fortaleza e Retrô, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil de 2025 (Foto: Matheus Amorim/Fortaleza EC)

O Fortaleza retornou para o segundo tempo com maior intensidade e, somando chegadas, abriu o placar. Marinho cruzou pela direita, Deyverson desviou de cabeça e Breno Lopes dominou para finalizar forte, balançando as redes.

O empate do Retrô veio pela direita. Iba Ly acionou Eduardo, que cruzou rasteiro para a área. Mike, sem marcação, fez o gol dos pernambucanos. A equipe chegou perto da virada pouco depois, mas o cabeceio de Bruno foi defendido por João Ricardo.

O arqueiro do Leão apareceu novamente para salvar chute de Fialho. Em pressão nos minutos finais, os mandantes fizeram Volpi trabalhar em chutes de Calebe. Com o 1 a 1, a decisão da vaga nas oitavas foi para os pênaltis.

Volpi é decisivo nos pênaltis

Pikachu converteu seu pênalti. Lucero e Kervin Andrade viram Volpi defender. Pelo lado do Retrô, Bruno, Fialho, Radsley e Richard Franco marcaram para classificar a equipe.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 1 RETRÔ

COPA DO BRASIL - TERCEIRA FASE (JOGO DE VOLTA)

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 21/05/2025 - 19h

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

🥅 Gols: Breno Lopes aos 12 min do 2º T (FOR); Mike aos 20 min do 2º T (RET)

🟨 Cartões amarelos: Pol Fernández, Gustavo Mancha (FOR); Mike, Rayan, Mendonça (RET)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

🏁 VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, David Luiz, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Pol Fernández (Yago Pikachu), Emmanuel Martínez e Pochettino (Calebe); Marinho, Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Kervin Andrade).

RETRÔ (Técnico: Wires Souza)

Fabian Volpi; Eduardo (Gedeilson), Rayan, Mendonça e Salomão; Iba Ly (Richard Franco), Gledson, Mike (Diego), Radsley e Maycon Douglas (Fialho); Mascote (Bruno Marques).