O elenco do Palmeiras está aproveitando esta semana para descansar após a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Depois de um mês intenso de jogos e deslocamentos nos Estados Unidos, a delegação volta à Academia de Futebol na sexta-feira (11) para dar sequência aos trabalhos e também ao segundo semestre do calendário brasileiro de jogos.

A comissão técnica não viu problemas em dar um período de folga aos atletas, já que o Palmeiras só volta a entrar em campo no próximo dia 16, quando vai enfrentar o Mirassol, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Portanto, terá ainda um período para trabalhar o time antes deste retorno.

Alguns atletas ficaram na capital paulista, enquanto outros viajaram para suas cidades e até mesmo países para passar um tempo maior com suas famílias.

Do elenco, apenas duas peças não estarão à disposição de Abel Ferreira. O primeiro deles é Estêvão, que se despediu do clube após o torneio internacional e agora é jogador do Chelsea. O segundo é Paulinho, que passará por uma nova cirurgia na canela direita e perderá o restante da temporada para se recuperar.

Enquanto isso, nos bastidores, a diretoria alviverde trabalha para repor as posições. O nome que está mais próximo de um acerto com o Palmeiras é Ramón Sosa, atacante que atualmente está no Notthingham Forest, da Inglaterra.

