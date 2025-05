O Bahia entrou com um time reserva contra o Paysandu, na noite da última quarta-feira (21), mas ainda assim fez valer a força do elenco e goleou por 4 a 0 para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Esse foi mais um passo para o sonho do Tricolor de voltar a conquistar um título nacional, algo que, na visão de Rogério Ceni, está cada vez mais perto de se concretizar.

Ceni comanda o Bahia na Arena Fonte Nova (Foto: Walmir Cirne/AGIF)<br>

Em entrevista coletiva após a partida, o treinador elogiou o projeto do clube, que está em sua terceira temporada sob o comando do Grupo City, e afirmou que o Bahia pode brigar na prateleira de cima, contra Palmeiras e Flamengo, em um curto prazo.

O Bahia é um dos grandes clubes do Brasil, entre os primeiros na média de torcedores. A tendência é que se a gente fizer tudo certo e trabalhar dessa maneira, vai brigar cada vez mais por títulos importantes. Não é do dia para a noite, mas vai voltar a ganhar". Rogério Ceni

- Aqui é mais difícil, tem dois times que destoam dos demais, Flamengo e Palmeiras. Para passar esses clubes vai demorar, mas para se colocar num patamar próximo a outros está mais perto. Disputa que ainda não é saudável, contra Palmeiras e Flamengo, mas que pode ser em prazo mais curto - completou.

Ceni valoriza a classificação do Bahia

Ceni comemora triunfo contra o Paysandu (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Mesmo após aplicar a goleada no Paysandu sem grandes dificuldades com o time reserva, Rogério Ceni valorizou a classificação do Bahia contra uma equipe de Série B e citou o exemplo de adversários da elite que se complicaram contra clubes teoricamente mais fracos na Copa do Brasil.

- Muito arriscado jogar Copa do Brasil tirando dez jogadores de linha, mas é uma prova que tem que ter do valor do elenco. Paysandu está na Série B, mas ontem vi o CSA se defendendo muito bem contra o Grêmio, Retrô eliminou o Fortaleza. Futebol brasileiro é muito parelho. Copa do Brasil é diferente de Brasileiro. O que nós fizemos hoje foi justamente para tentar preservar e não ter mais lesões até 12 de junho para ter descanso de duas semanas e preparar o time para a segunda parte do ano.

Agora o Bahia segue firme em busca do tão sonhado título nacional pelo caminho mais curto, que é justamente a Copa do Brasil. Classificado para as oitavas pelo quinto ano consecutivo, o Tricolor aguarda o sorteio, sem data definida pela CBF.

Enquanto isso, o Bahia muda o foco e volta a jogar às 11h deste domingo (horário de Brasília), contra o Grêmio, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre. O Tricolor está na 6ª posição da tabela, com 15 pontos.

