O Bahia ampliou a vantagem conquistada no primeiro jogo contra o Paysandu e carimbou a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira. Com gols de Michel Araújo, Willian José (2x) e Rodrigo Nestor, o Tricolor venceu com facilidade por 4 a 0, fechou o placar agregado em 5 a 0, e fez a alegria dos mais de 30 mil torcedores presentes na Arena Fonte Nova.

Classificado após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o Bahia agora espera o sorteio das oitavas, que ainda não tem data definida pela CBF. Vale lembrar que não há cabeças de chave, ou seja, o Tricolor pode enfrentar qualquer outro time classificado.

Michel Araújo comemora gol com a camisa do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Como foi a goleada do Bahia contra o Paysandu?

O Bahia começou o jogo a mil por hora e abriu o placar logo aos dois minutos, após boa trama de Jean Lucas e Kayky, que deu assistência para Michel Araújo estufar as redes em finalização dentro da área. O Paysandu, com a necessidade de reverter o placar, se soltou mais no jogo e levou perigo em duas chegadas que exigiram boas defesas de Marcos Felipe.

Mas o Bahia aos poucos retomou o controle do jogo e sacramentou a classificação ainda no primeiro tempo, com dois gols de Willian José já na reta final.

Kayky foi um dos destaques do Bahia contra o Paysandu (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Depois de um primeiro tempo agitado, o jogo voltou morno na segunda etapa. Enquanto o Bahia controlava as ações e já estava satisfeito com o placar elástico, o Paysandu não dava demonstrações de que poderia reagir. Foi o Tricolor baiano, inclusive, que balançou as redes novamente, com belo chute de Rodrigo Nestor aos 20 minutos, que fechou o placar em 4 a 0 para o Bahia na Arena Fonte Nova diante de um Paysandu pouco criativo e garantiu a classificação na Copa do Brasil.

Próximos jogos

O Bahia agora se prepara para enfrentar o Grêmio, às 11h deste domingo (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Paysandu visita o Novorizontino às 16h de domingo, pela 9ª rodada da Série B.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 4 X 0 PAYSANDU

3ª FASE - COPA DO BRASIL

🗓️ Data e horário: 21/05/2025, às 19h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

🥅 Gols: Michel Araújo, 2'/1ºT; Willian José, 32'/1ºT e 46'/1ºT; Rodrigo Nestor, 20'/1ºT (Bahia);

🟨 Cartões amarelos: Gabriel Xavier e Acevedo (Bahia); Leandro Vilela (Paysandu);

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

Bahia (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Ramos Mingo (Kauã Davi), Gabriel Xavier, Fredi e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas, Nestor (Everton Ribeiro) e Michel Araújo (Ruan Pablo); Kayky (Tiago) e Willian José (Lucho Rodríguez).

Paysandu (Técnico: Luizinho Lopes)

Matheus Nogueira; Edílson (Nicolas), Luan Freitas, Maurício Antônio e PK; André, Leandro Vilela (Lucca Carvalho), Matheus Vargas (Eliel) e Bryan (Cavalleri); Reverso e Jorge Benítez (Marcelinho).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (SP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).