Mais uma vez, o Grêmio reclama de prejuízo da arbitragem. No empate em 0 a 0 com o CSA, na última terça-feira (20), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, que culminou na eliminação gremista, na terceira fase da Copa do Brasil, o Tricolor Gaúcho teve um gol anulado aos 46 minutos do segundo tempo, após o árbitro Matheus Candançan ser chamado pelo VAR, mas manter a decisão de falta de Kannemann.

Polêmicas de arbitragem têm roubado a cena nos últimos jogos do Grêmio. Por exemplo, no último sábado (17), a reclamação foi do pênalti marcado em Luciano, que gerou a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no Morumbis. Após a partida na capital paulista, o Tricolor Gaúcho compilou, em vídeo publicado em suas redes sociais, sete lances em que entende ter sido prejudicado, apenas no Campeonato Brasileiro.

Presidente Alberto Guerra fez pronunciamento após jogo contra o CSA

— É inadmissível o que está acontecendo com a arbitragem brasileira. Mais uma vez a gente vê um jogo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que têm erros gravíssimos de arbitragem. A gente vive dizendo que a banca paga e recebe, mas contra o Grêmio, mais uma vez, a banca só paga, nunca recebe. Oito erros cruciais, em quatro ou cinco deles o VAR chama para correção, e o árbitro não aceita a correção. Em todos outros casos, acho que 99%, o árbitro aceita a correção. Aqui, hoje, em dois lances ele não aceitou a correção. Vai ser convicto assim... na outra casa — esbravejou o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, em pronunciamento na zona mista da Arena após a eliminação para o CSA.

Guerra também anunciou que, na próxima quinta-feira (22), ele e Felipão, coordenador técnico do Grêmio, terão reunião com a Comissão de Arbitragem da CBF, no Rio de Janeiro. O encontro havia sido marcado ainda antes do jogo contra o CSA, após a derrota para o São Paulo.