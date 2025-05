Ceará cai para o Palmeiras e soma 3 anos sem ir às oitavas da Copa do Brasil

O Ceará foi eliminado da Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (22), no Allianz Parque, ao perder para o Palmeiras por 3 a 0. Na ida, os paulistas venceram por 1 a 0. Assim, o Alvinegro caiu antes das oitavas na competição pelo terceiro ano consecutivo.

Em 2023, o clube passou pela Caldense na primeira fase (3 a 0) e perdeu para o Ituano na segunda etapa. Após empate por 1 a 1 fora de casa, em jogo único, o time caiu nos pênaltis pelo placar de 4 a 2.

No ano de 2024, o Alvinegro entrou diretamente na terceira fase, visto que conquistou a Copa do Nordeste de 2023. Os cearenses foram eliminados pelo CRB, com derrotas por 1 a 0 na ida e na volta.

Na atual temporada, o Vovô superou o Sergipe na primeira fase (2 a 0) e derrotou o Confiança, nos pênaltis, na segunda etapa (3 a 0 nas disputas, com 2 a 2 no tempo normal). Na terceira fase, a equipe foi eliminada pelo Palmeiras com 4 a 0 no agregado. Confira as cinco últimas campanhas do Ceará na Copa do Brasil:

2021: terceira fase

2022: oitavas

2023: segunda fase

2024: terceira fase

2025: terceira fase

Agenda do Ceará

Após a eliminação diante do Alviverde, o Ceará volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O clube terá nove dias livres antes do seu próximo compromisso, visto que o jogo contra o Botafogo, que seria neste fim de semana, foi adiado.

Assim, a equipe volta a campo diante do Atlético-MG, em casa, no dia 1º de junho (domingo). O embate contra o Botafogo virá na sequência, no dia 4 de junho (quarta-feira), fora de casa.