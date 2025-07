O Vitória volta aos gramados nesta terça-feira depois do período de férias e já tem uma decisão pela frente contra o Confiança, pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Agenda do Vitória

Carpini conversa em separado com o domínio atual (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

As equipes entram em ação no Barradão a partir das 21h30 (de Brasília). As quartas são decididas em jogos únicos e, em caso de empate, a vaga nas semifinais será definida nos pênaltis.

Ingressos Vitória x Confiança

Seguem as vendas de ingressos tanto online quanto física para a partida entre Vitória e Confiança. A partir das 14h desta quarta (horário de Brasília), a bilheteria do Barradão também será aberta.

continua após a publicidade

Shoppings: apenas na segunda, das 10h às 21h;

Capemi: apenas na segunda, das 9h às 19h;

Loja do Barradão: apenas na segunda, das 9h às 17h;

Bilheteria do Barradão: só no dia do jogo, a partir das 14h.

Novo 10

Em vídeo publicado nas redes sociais, o Vitória indicou que o meia Matheuzinho vai ser o novo camisa 10 do Vitória a partir desta terça-feira. Meia armador e peça fundamental da equipe desde 2023, o atleta herda a camisa deixada por Wellington Rato, que não estava nos planos do Vitória para o segundo semestre.

Próximos jogos na agenda do Vitória

Vitória x Confiança (21h30 do dia 08/07) - quartas da Copa do Nordeste;

Internacional x Vitória (16h30 do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

Botafogo x Vitória (21h30 do dia 16/07) - 14ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Bragantino (16h do dia 20/07) - 15ª rodada do Brasileirão;

Vitória x Sport (21h30 do dia 23/07) - 16ª rodada do Brasileirão.

Leia mais notícias do Leão

➡️Atlético-MG vence o Vitória nos pênaltis e garante acesso no Brasileirão Feminino

➡️Vitória acerta a contratação do centroavante uruguaio Renzo López

➡️Vitória comunica saída do atacante Gustavo Mosquito