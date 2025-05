O Bahia goleou o Paysandu por 4 a 0 na noite desta quarta-feira e, com facilidade, garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, algo que já virou rotina nas últimas temporadas. Desde 2021 o Tricolor chega, ao menos, às oitavas do mata-mata nacional.

O time de Rogério Ceni aguarda o sorteio da CBF para definir o adversário da próxima fase, mas a data ainda não foi definida. Como não tem cabeças de chave, todo mundo pode se enfrentar nas oitavas.

Histórico se repete para o Bahia

Torcida do Bahia comemora classificação para as oitavas da Copa do Brasil (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O início dessa sequência de cinco temporadas com classificação para as oitavas da Copa do Brasil começou em 2021, quando o Bahia passou do Vila Nova na terceira fase e caiu para o Atlético-MG nas oitavas de final, time que viria a ser campeão daquela edição.

No ano seguinte, o Tricolor começou na terceira fase depois do título da Copa do Nordeste em 2021 e passou nos pênaltis contra o Azuriz (PR). Nas oitavas, porém, o time amargou uma nova eliminação, desta vez para o Athletico-PR.

Em 2023 e 2024 o Tricolor foi mais longe e só caiu nas quartas de final, para Grêmio e Flamengo, respectivamente. O detalhe é que o Bahia nunca chegou às semifinais da Copa do Brasil e alimenta esse sonho ano após ano (veja abaixo, em detalhes, as campanhas citadas acima).

Ano 1ª fase 2ª fase 3ª fase Oitavas Quartas 2021 Campinense 1 x 7 Bahia Bahia 4 x 1 Manaus Bahia 2 x 0 Vila Nova (agregado) Atlético-MG 3 x 2 Bahia (agregado) ⛔ 2022 - - Bahia 1 (4) x (3) 1 Azuriz (agregado) Athletico 4 x 2 Bahia (agregado) ⛔ 2023 Jacuipense 1 x 4 Bahia Camboriú 0 x 1 Bahia Bahia 6 x 1 Volta Redonda (agregado) Bahia 1 (4) x (3) 1 Santos (agregado) Grêmio 2 (4) x (3) 2 Bahia (agregado) 2024 Moto Club 0 x 4 Bahia Caxias 2 (5) x (6) 2 Bahia Bahia 3 x 0 Criciúma (agregado) Bahia 2 x 1 Botafogo (agregado) Flamengo 2 x 0 Bahia (agregado)

Agora o Bahia vira a chave e foca no Campeonato Brasileiro para se manter no G-6. O próximo compromisso do Tricolor é contra o Grêmio, às 11h deste domingo (horário de Brasília) pela 10ª rodada, em Porto Alegre.

