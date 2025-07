Adson, atacante do Vasco, passou por uma cirurgia na segunda-feira (7) para a fixação da fratura da tíbia da perna direita. O jogador recebeu alta nesta terça-feira (8) e já começa o tratamento com a fisioterapia do clube nesta quarta-feira (9).

Comunicado do Vasco sobre Adson:

"O Vasco da Gama informa que a cirurgia de fixação da fratura da tíbia direita no atleta Adson foi realizada na última segunda-feira (7).

O jogador recebeu alta do hospital nesta terça (8) e se apresenta no CT Moacyr Barbosa amanhã para iniciar tratamento com a fisioterapia."

O diretor do Departamento de Saúde de Performance (DESP) do Vasco, Gustavo Caldeira, explicou que o tratamento será diferente. A fratura que Adson teve foi aguda. No ano passado, o atacante sofreu uma fratura por estresse.

- Essa fratura é um pouquinho diferente da fratura por estresse. É uma fratura aguda, uma fratura completa, e o tratamento também é diferente. Entendendo o momento difícil do Adson, o clube enviou um médico, um psicólogo para dar suporte completo para minimizar o trauma nesse momento - disse Gustavo Caldeira nesta segunda-feira (7).