O elenco profissional do Bahia tem último dia treinos nesta terça-feira antes da partida contra o Fortaleza, às 21h30 desta quarta (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova.

Agenda do Bahia

Elenco do Bahia antes do confronto contra o Paysandu, pela Copa do Brasil (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

As atividades no CT Evaristo de Macedo começam às 10h30, e logo depois está marcada uma entrevista coletiva, com jogador ainda não divulgado.

Copa 2 de Julho

Depois de se classificar na primeira posição do Grupo D da Copa 2 de Julho, com 100% de aproveitamento, o Bahia volta a campo às 11h desta terça-feira (horário de Brasília), na Cidade Tricolor, para enfrentar o Dom Macedo, pelas oitavas da competição. Esta fase é definida em jogo único.

Os Pivetes de Aço vão buscar o tricampeonato da Copa 2 de Julho, já que foi campeão em 2015 e 2022.

Sub-20

Depois de perder para o Cruzeiro em casa, o Bahia tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro Sub-20 às 15h desta terça-feira (horário de Brasília), quando visita o Juventude no estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha (RS), pela 17ª rodada. O Tricolor é o 16º colocaco, com 16 pontos, um a mais que o Inter, que abre a zona de rebaixamento.

Próximos jogos do Bahia

Bahia x Fortaleza (21h30 do dia 09/07) - quartas da Copa do Nordeste;

(21h30 do dia 09/07) - quartas da Copa do Nordeste; Bahia x Atlético-MG (21h do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão;

(21h do dia 12/07) - 13ª rodada do Brasileirão; Bahia x América de Cali (21h30 do dia 15/07) - playoff da Sul-Americana;

(21h30 do dia 15/07) - playoff da Sul-Americana; Fortaleza x Bahia (16h do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão;

(16h do dia 19/07) - 15ª rodada do Brasileirão; América de Cali x Bahia (21h30 do dia 22/07) - playoff da Sul-Americana.

