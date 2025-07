Botafogo acerta transferência de Elias Manoel para clube europeu

O centroavante Elias Manoel está de saída do Botafogo. O jogador de 23 anos será emprestado ao Santa Clara, de Portugal, por uma temporada. O clube europeu é comandado por Vasco Matos, que esteve perto de assumir o Glorioso no início deste ano, antes da contratação de Renato Paiva.

continua após a publicidade

➡️Davide Ancelotti chega ao Rio para assinar como novo técnico do Botafogo

Comprado em fevereiro junto ao New York Red Bulls, por cerca de 1 milhão de dólares, Elias foi tratado como uma oportunidade de mercado. Antes de fechar com o Botafogo, o atacante passou três temporadas no futebol dos Estados Unidos, onde defendeu o Red Bulls entre 2022 e 2024.

📲 Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Na Major League Soccer, ele chegou a ser envolvido em uma negociação com o Real Salt Lake, mas recusou a transferência para o time de Utah.

➡️John Textor recusa proposta de mais de 200 milhões por Thiago Almada, ex-Botafogo

Elias Manoel em campo pelo New York Red Bulls (Foto: Reprodução)

➡️CEO do Botafogo comenta sobre projeto de novo estádio: ‘Embrionário’

Pelo Botafogo, no entanto, Elias Manoel teve poucas oportunidades. Foram apenas seis partidas disputadas, somando apenas 128 minutos em campo, e nenhuma participação em gols. Com o desempenho abaixo do esperado e poucas chances no time principal, o clube decidiu liberá-lo para ganhar rodagem na Europa.

continua após a publicidade

➡️ ‘Ancelottinho’: saiba o que pensa sobre futebol o novo técnico do Botafogo

Com a saída encaminhada, o Botafogo passa a contar, no momento, com Gonzalo Mastriani, Rwan Cruz e Arthur Cabral como opções para a posição de centroavante. Vale lembrar que Rwan, atualmente reserva, tem recebido sondagens de clubes do exterior e também pode deixar o clube nesta janela.

➡️Botafogo recomeça projeto visando 2025 de sucesso